यूएस में 60 साल की भारतीय मूल की महिला को भेजा गया जेल, ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान हुईं गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनाइटेड स्टेट्स में एक 60 साल की भारतीय मूल की महिला को हिरासत में ले लिया गया है। बबलजीत उर्फ 'बबली कौर' नाम की ये महिला 30 साल से भी ज्यादा समय से यूएस में रह रही थीं, लेकिन अब पेंडिंग ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के दौरान उन्हें पुलिस ने जेल में डाल दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बबली कौर की बेटी जोति ने बताया है कि कौर ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लास्ट राउंड के लिए इमिग्रेशन ऑफिस गई थीं। बबली कौर साल 1994 से यूनाइटेड स्टेट्स में रह रही हैं। फेडरल एजेंट्स ने एक बायोमेट्रिक स्कैन अपॉइंटमेंट के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया।

बबली कौर को भेजा गया जेल लॉन्ग बीच वॉचडॉग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय मूल की नागरिक बबली कौर के पास उनकी एक और बेटी की अप्रूव कराई हुई ग्रीन कार्ड पिटीशन है। कौर की ये बेटी और उसके पति, दोनों ही यूएस के नागरिक हैं और इनके पास ग्रीन कार्ड भी है।

बबली कौर की बेटी जोति ने लॉन्ग बीच वॉचडॉग पब्लिकेशन से बात करते हुए बताया कि उसकी मां 1 दिसंबर को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (ICE) ऑफिस गई थी, तभी कई फेडरल एजेंट्स भी उस बिल्डिंग के अंदर आए। बबली कौर को उस कमरे में बुलाया गया, जिसमें फेडरल एजेंट्स भी गए थे और वहां उनसे कहा गया कि आपको गिरफ्तार किया जाता है।

जोति ने बताया कि फेडरल एजेंट्स ने बबली कौर को उनके वकील से बात करने की अनुमति दी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें हिरासत में लिया गया। कुछ घंटों तक बबली कौर के परिवार वालों को नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया गया है। बाद में पता चला कि उन्हें रातों-रात एडेलेंटो ले जाया गया, जो कि आईसीई का डिटेंशन सेंटर है।

कैसी है बबली कौर की हालत? डेमोक्रेटिक कांग्रेसी रॉबर्ट गार्सिया ने बबली कौर को रिलीज करने को लेकर बात की है। इनके ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि वे फेडरल अथॉरिटी के साथ इस मामले में बातचीत कर रहे हैं और कौर का परिवार भी सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहा है, जिससे जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जा सके।