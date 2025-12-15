Language
    US में पति-पत्नी और 'वो' का ड्रामा: शाहजहांपुर की महिला ने पति पर लगाया पाकिस्तानी महिला से अवैध संबंध का आरोप

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने पति पर एक पाकिस्तानी महिला के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया है, जिससे अमेरिका में पति-पत्नी और 'वो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अमेरिका में नौकरी करने गए पति पर पाकिस्तान की महिला से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। दहेज के लिए प्रताड़ित करने समेत कई गंभीर आरोप में महिला थाने में प्राथमिकी पंजीकृत कराई है।

    सदर क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला ने बताया कि उसकी शादी दिल्ली निवासी एक युवक से तीन फरवरी 2024 को हुई थी। शादी से पहले ही पति का चयन सात नवंबर 2022 को अमेरिका के एक कालेज में स्कालरशिप रिसर्च के लिए हुआ था।

    बाद में उनकी वहां पर नौकरी लग गई। इस दौरान पति के एक पाकिस्तानी महिला से संबंध हो गए। इस बात को उनसे छिपाए रखा। शादी के बाद उन्हें ससुराल वालों ने दहेज में लग्जरी कार न मिलने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

    इस बीच पति ने उन्हें अमेरिका बुलाया तो उनके पाकिस्तान की महिला से संबंध के बारे में पता चला। उस महिला ने बताया कि उनके पति ने स्वयं के अविवाहित होने की बात कही थी। रात में अक्सर अक्सर उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर उस महिला के पास चले जाते थे।

    फरवरी में पति ने मारपीट कर उसका मोबाइल भी तोड़ दिया था। तब वहां दूसरे के मोबाइल से पुलिस को सूचना दी थी। पति ने जब गलती को स्वीकार किया तो पुलिस ने छोड़ दिया था।

    इसके बाद पति उनको वहीं छोड़कर भारत आ गया था। आठ दिसंबर को वह किसी तरह अपने भाई की मदद से यहां घर आ गई थी। जिसके बाद तहरीर दी। इस मामले में महिला थाने में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है।

     

