शाहजहांपुर में कक्षा तीन की मासूम छात्रा से अश्लीलता, 'फिल्म के किरदार' से पकड़ा गया दरिंदा!

जागरण संवाददाता, शाजहांपुर। मां के निधन के बाद ननिहाल में रहने वाली सात वर्षीय मासूम से पान विक्रेता अख्तर उर्फ अन्ना खां ने घिनौनी हरकत की। वो दरिंदा स्कूल से घर जाती बालिका को धमकाकर अपने पास बुलाता, अश्लीलता करता था। बालिका ने मामा को घटना तो बताई मगर, आरोपित का नाम-पता नहीं मालूम था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को घर पर फिल्म देखते समय वह अचानक चीख उठी...'गंदी हरकत करने वाला पान विक्रेता इसी कलाकार की तरह दिखता है।' इतना सुनकर उसके मामा को समझ आ गया कि अख्तर दुस्साहस करता था। रविवार को उनकी शिकायत पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

बालिका की मां का निधन पांच वर्ष पहले हो चुका। अकेले पिता उसकी परवरिश नहीं कर पाते इसलिए मामा अपने घर ले आए। वह मुहल्ले के एक स्कूल में कक्षा तीन में पढ़ती है। उसके मामा ने बताया कि स्कूल नजदीक होने के कारण बालिका माध्यावकाश में भोजन में करने घर आ जाती है।

15 दिन पहले उसके घर आते समय रास्ते में पान विक्रेता अख्तर ने टाफी देने के बहाने बुलाया, उससे छेड़छाड़ की। बालिका रोने लगी तो कहा कि यदि किसी को बताया तो तुम्हारे मामा पर पुलिस कार्रवाई करा दूंगा। उसने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। दो दिन बाद अख्तर ने दोबारा अश्लीलता की तो बालिका ने घर आकर घटनाक्रम बताया मगर, आरोपित के बारे में जानकारी नहीं दे सकी।

शुक्रवार को भी अख्तर ने दुस्साहस किया तो वह रोते हुए घर की ओर भागी। उसे शांत करने के लिए टीवी चलाई, जिस पर गोविंदा की फिल्म आ रही थी। बालिका ने कहा कि गंदी हरकत करने वाला पान विक्रेता कुछ-कुछ ऐसा ही दिखता है। इस पर मामा का माथा ठनका, क्योंकि पान विक्रेता अख्तर की कदकाठी वैसी ही है।

वह तुरंत शिकायत करने पहुंचे तो अख्तर धमकाने लगा। ऐसे में उन्होंने थाने में तहरीर दी लेकिन, पुलिस ने जांच की बात कहकर टाल दिया। इस बीच आरोपित अख्तर धमकाने लगा कि तहरीर वापस लेनी पड़ेगी। रविवार को हिंदू जागरण मंच के प्रांत विधिक सलाहकार राजेश अवस्थी कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे।