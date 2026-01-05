दो राष्ट्रपति, एक ही अपराध लेकिन नतीजे अलग-अलग... ट्रंप का ये कैसा न्याय?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ड्रग-तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका ले जाया गया है। इससे पहले एक और नेता इसी तरह के अपराधों के लिए अमेरिकी कोर्ट में पहले ही ट्रायल का सामना कर चुका है।

वो नाम है होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज, जिनको दोषी ठहराया गया और 45 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उन्हें माफ भी कर दिया। इसके उलट मादुरो को एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी माना जा रहा है, जिस पर अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा।

ट्रंप ने हर्नांडेज को दे दी माफी ट्रंप ने दिसंबर में हर्नांडेज को माफी दे दी थी और उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार बताया था। उस समय ट्रंप ने कहा था कि होंडुरास के पूर्व नेता के साथ बहुत सख्ती और नाइंसाफी हुई थी। अब जब उनसे मादुरो के खिलाफ माफी और ऑपरेशन के बीच अंतर के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि हर्नांडेज का मामला उन्हें अपनी कानूनी मुश्किलों की याद दिलाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "जिस आदमी को मैंने माफ किया, अगर आप इसकी तुलना हमसे करें तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया गया जैसा बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप नाम के एक आदमी के साथ किया। यह एक ऐसा आदमी था जिसे बहुत गलत तरीके से परेशान किया गया। वह देश का मुखिया था।"

ट्रंप ने क्या तर्क दिया? ट्रंप ने बार-बार यह तर्क दिया है कि हर्नांडेज को राष्ट्रपति के तौर पर उनकी स्थिति के कारण निशाना बनाया गया और दावा किया कि मुकदमा राजनीतिक मकसद से प्रेरित था। ट्रंप बने निशाना ट्रंप पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने एक्स पर लिखा, "अगर राष्ट्रपति ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोपों के आधार पर कार्रवाई करते हैं तो यह पूरी तरह से पाखंड है, खासकर हाल ही में होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को माफ करने के बाद जो अमेरिका में 400 टन से ज्यादा कोकीन लाने के लिए जिम्मेदार थे, ताकि ग्रिंगो लोगों की नाक में ड्रग्स घुसाया जा सके।"