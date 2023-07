West Bengal Rail blockade बैरकपुर स्टेशन पर रेल नाकेबंदी के कारण सोमवार सुबह पूर्वी रेलवे की सियालदह-नैहाटी (Sealdah-Naihati) मुख्य लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। इससे काम पर जाने वाले सैकड़ों यात्रियों को असुविधा हुई। बता दें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर फुट ओवरब्रिज की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इससे 12 ईएमयू लोकल रद्द कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल: बैरकपुर स्टेशन पर रेल की नाकाबंदी, सियालदह-नैहाटी लाइन पर ट्रेन सेवाएं हुई प्रभावित

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर फुट ओवरब्रिज की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बैरकपुर स्टेशन पर रेल नाकेबंदी कर दी है, जिसके कारण सोमवार सुबह पूर्वी रेलवे की सियालदह-नैहाटी मुख्य लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गई। इससे काम पर जाने वाले सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई ट्रेनें हुई रद्द आंदोलन के कारण 12 ईएमयू लोकल रद्द कर दी गई और 20 अन्य उपनगरीय ट्रेनें विलंबित हुई। हालांकि, सुबह 9.07 बजे शुरू हुई नाकाबंदी सुबह 10.44 बजे वापस ले ली गई, जिसके बाद सामान्य ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई। फुट ओवरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता कौशिक मित्रा ने कहा कि स्टेशन पर नए फुट ओवरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव पहले ही मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि बोर्ड से जरूरी मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सियालदह के मंडल रेल प्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने आंदोलनकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बाद नाकाबंदी वापस ले ली गई। इस आंदोलन से सुबह के व्यस्त समय में सैकड़ों यात्रियों को परेशानी हुई।

