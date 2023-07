बंगाल पंचायत चुनाव: सोमवार को 697 बूथों पर फिर से होगा मतदान, उत्तर 24 परगना सहित कई जिलों में डाले जाएंगे वोट

पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर एक बार फिर से मतदान कराया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को जानकारी दी कि पुरुलिया बीरभूम जलपाईगुड़ी और दक्षिण 24 परगना में फिर से चुनाव होगा। बता दें कि शनिवार को हुए पंचायत चुनाव में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं घटी। शनिवार को बड़े पैमाने पर बमबाजी गोलीबारी और लाठी व रॉड से मारपीट की घटनाएं देखने को मिली हैं।

पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और दक्षिण 24 परगना में फिर से पंचायत चुनाव होगा।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : पंचायत चुनाव के लिए सोमवार को राज्य में 697 बूथों पर पुनर्मतदान होगा। प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय बल के चार जवान तैनात रहेंगे। सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक पुनर्मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक 175 बूथों पर पुनर्मतदान होगा। बता दें कि इस जिले में मतदान के दौरान सबसे अधिक हिंसा हुई थी। इसके अलावा मालदा में 110, नदिया में 89, कूचबिहार में 53, उत्तर 24 परगना में 46, दक्षिण 24 परगना में 36, उत्तर दिनाजपुर 42, दक्षिण दिनाजपुर 18, पूर्व मेदिनीपुर में 31, हुगली में 29, जलपाईगुड़ी में 14, बीरभूम में 14 व हावड़ा में 10 बूथों पर पुनर्मतदान होगा। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी कुछ बूथों पर पुनर्मतदान होगा। पंचायत चुनाव में हुआ कुल 80.71 प्रतिशत मतदान बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को भारी ङ्क्षहसा के बीच हुए मतदान में अंतिम वोट प्रतिशत 80.71 प्रतिशत दर्ज किया गया है। रविवार को राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की करीब 64,000 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 2.06 लाख उम्मीदवार मैदान में थे। कुछ बूथों पर मतदान रात 10 बजे तक भी जारी रहा शनिवार को मतदान अवधि समाप्त होने तक शाम पांच बजे तक 66.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। लेकिन कई बूथों पर मतदान कई घंटे बाद भी जारी रहा, क्योंकि कई मतदाता शाम पांच बजे कतार में खड़े थे। चुनाव मानदंडों के अनुसार, उन्हें अपना मत डालने की अनुमति दी जानी थी। कुछ बूथों पर मतदान रात 10 बजे तक भी जारी रहा। इसीलिए आयोग को विभिन्न जिलों से जो अंतिम आंकड़ा प्राप्त हुआ है, उसके बाद अंतिम मतदान प्रतिशत बढ़कर 80.71 प्रतिशत दर्ज किया गया। इधर, जिन बूथों पर बड़े पैमाने पर हिंसा या बूथ लूट जैसी घटनाएं हुई थी, वैसे करीब 700 मतदान केंद्रों पर सोमवार को पुनर्मतदान होगा। उत्तर 24 परगना सहित कई जगहों पर घटी हिंसक घटनाएं बता दें कि पंचायत चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। मतदान के अगले दिन रविवार को मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना व पूर्व मेदिनीपुर सहित कई जिलों में जगह-जगह फिर सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस व विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक संघर्ष की खबरें सामने आई। हिंसा में 20 लोगों की हुई मौत शनिवार को बड़े पैमाने पर बमबाजी, गोलीबारी और लाठी व रॉड से मारपीट की घटनाएं देखने को मिली हैं। इसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वहीं, मतदान के बाद शनिवार रात से हिंसा में पांच और लोगों की मौत के बाद पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। मरने वाले सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बताए गए हैं।

