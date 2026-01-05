Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोलकाता के पार्क सर्कस में इमारत की छत का हिस्सा गिरने से एक महिला की मौत, दो घायल

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:51 PM (IST)

    कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में सोमवार तड़के एक जर्जर इमारत की छत गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक बच्चे सहित दो अन्य घायल हो गए। यह घटना ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    छत गिरने से महिला की मौत। (प्रतीकात्मक)

    जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में सोमवार तड़के एक जर्जर इमारत की छत का हिस्सा गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक बच्चे सहित दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

    पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह तीन से साढ़े तीन बजे के बीच लोहार पुल के पास हुई। इमारत के भूतल की छत का एक हिस्सा जब गिरा, तब वहां पांच लोग सो रहे थे।

    पुलिस के अनुसार, इस घटना में तीन लोग घायल हुए जिन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि घायलों में से एक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि एक बच्चे की नाक और मुंह पर चोटें आई हैं।

    स्थानीय निवासियों ने बताया कि इमारत में कई परिवार किराए पर रहते हैं और उन्होंने मालिक से बार-बार इस ढांचे की मरम्मत कराने का अनुरोध किया था, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत खराब थी। पुलिस ने कहा कि अब तक इमारत के मालिक के खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

    अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता नगर निगम स्थिति पर नजर रख रहा है और इमारत की संरचनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए उसका निरीक्षण कर सकता है।

    यह भी पढ़ें- कोलकाता में 18 साल में सबसे ठंडी एक जनवरी, 31 दिसंबर को 11-डिग्री रहा तापमान