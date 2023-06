बंगाल पंचायत चुनाव: नामांकन को लेकर कई जिलों में तनाव, रणक्षेत्र बना डोमकल; TMC और कांग्रेस-वाम समर्थक भिड़े

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से विभिन्न जिलों से अशांति व हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। शनिवार को मुर्शिदाबाद, बीरभूम, हावड़ा, बांकुड़ा, दक्षिण 24 परगना सहित कई जिलों में अशांति की तस्वीरें सामने आई।

मुर्शिदाबाद के डोमकल में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोके जाने को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी कांग्रेस-वाम गठबंधन के समर्थक आमने-सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर ईंट-पत्थर चले। इसके चलते पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। पथराव में दोनों तरफ के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं।

#WATCH | Congress workers hold protest outside the office of the West Bengal State Election Commission in Kolkata over the murder of the alleged murder of a party worker in Khargram of Murshidabad pic.twitter.com/zz9DnXfLgM