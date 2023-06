कांग्रेस नेता की हत्या पर मुर्शिदाबाद में तनाव, कार्यकर्ताओं ने किया EC ऑफिस का घेराव; BJP ने TMC पर उठाए सवाल

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक नेता की हत्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की।

वहीं, पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कांग्रेस नेता की हत्या पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। अगर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बरकरार है तो चुनाव नजदीक आने पर हत्याएं क्यों होती हैं?

