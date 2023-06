बढ़ सकती है तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, नेता ने पूछताछ के लिए ED के सामने पेश होने से किया इनकार

कोलकाता, एजेंसी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी आज कोलकाता में ईडी कार्यालय में पेश होना था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह जन संजोग यात्रा में व्यस्त हैं और इस कारण वे कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे।

ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए अभिषेक बनर्जी को दिल्ली स्थित अपने ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए समन दिया था। वहीं, आज अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि उनके पास वक्त नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में सहयोग न करने पर ईडी बड़ा एक्शन लेते हुए, उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है।

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ईडी के सहायक निदेशक को लिखा, "वर्तमान में, मैं कोलकाता में नहीं हूं और पश्चिम बंगाल के लोगों से जुड़ने के लिए एक राज्यव्यापी यात्रा के हिस्से के रूप में यात्रा कर रहा हूं। आगे, चूंकि राज्य के लिए पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होने की घोषणा की गई है, इसलिए मैं तैयारी में लगा हुआ हूं।" मांगी गई अधिकांश जानकारी / दस्तावेज पहले से ही उपयुक्त सरकारी प्राधिकरणों / विभागों के पास उपलब्ध हैं।"

"At present, I am not in Kolkata and travelling as part of a statewide yatra to connect with the people of West Bengal. Further, since the Panchayat elections for the state have been declared to be held on 8th July, I am engaged in preparing for the same. Most of the… pic.twitter.com/scUl2mloJS