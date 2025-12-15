उत्तराकाशी: कमल सिरांई पट्टी में थाती पूजन और पांडव मंडाण की धूम
उत्तराकाशी जिले के कमल सिरांई पट्टी में इन दिनों थाती पूजन व पांडव मंडाण की धूम है। मटिया महासु ओडारू जखंडी महाराज के सानिध्य में नौ दिवसीय थाती पूजन ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, पुरोला: कमल सिरांई पट्टी में इन दिनों थाती पूजन व पांडव मंडाण की धूम है। कमल सिरांई पट्टी पुरोला एवं मठ गांव में 22 गांव के ईष्ट मटिया महासु ओडारू जखंडी महाराज के सानिध्य में नौ दिवसीय थाती पूजन के छठे दिवस थाती माता, देवी-देवताओं, मात्रियों की पूजा-अर्चना के साथ पांडव मंडाण में देव पश्वा जमकर झूमे।
थाती पूजन के प्रथम दिवस कुमोला तोक पुजेली मूल थाती से मटिया महासु देवता की पालकियां ढोल नगाड़ों के साथ पुरोला गांव पहुंचीं, जिनका गांव में श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। पांडव मंडाण के साथ ही पारंपरिक लोक गीत तांदी एवं रासो पर ग्रामीणों भरपूर मनोरंजन किया और देवता से आशीर्वाद लिया।
थाती माता पूजारी हरिकृष्ण उनियाल व घनश्याम नौटियाल बताते हैं कि गांव की खुशहाली व फसल उत्पादन एवं गांव पर किसी प्रकार की उपरी छाया संकट न आए, कोई अकाल मृत्यु न हो आदि को लेकर पांच साल में एक बार नौ दिवसीय थाती पूजन में ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, कुल देवताओं व यात्रियों देव परियों को आमंत्रित कर पूजा-अर्चना की जाती है। इस अवसर पर हरिकृष्ण उनियाल, घनश्याम नौटियाल, चैन सिंह चौहान, मनमोहन चौहान, जयेंद्र असवाल आदि मौजूद रहे।
