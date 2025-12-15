उत्तराकाशी: कमल सिरांई पट्टी में थाती पूजन और पांडव मंडाण की धूम

संवाद सूत्र, जागरण, पुरोला: कमल सिरांई पट्टी में इन दिनों थाती पूजन व पांडव मंडाण की धूम है। कमल सिरांई पट्टी पुरोला एवं मठ गांव में 22 गांव के ईष्ट मटिया महासु ओडारू जखंडी महाराज के सानिध्य में नौ दिवसीय थाती पूजन के छठे दिवस थाती माता, देवी-देवताओं, मात्रियों की पूजा-अर्चना के साथ पांडव मंडाण में देव पश्वा जमकर झूमे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाती पूजन के प्रथम दिवस कुमोला तोक पुजेली मूल थाती से मटिया महासु देवता की पालकियां ढोल नगाड़ों के साथ पुरोला गांव पहुंचीं, जिनका गांव में श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। पांडव मंडाण के साथ ही पारंपरिक लोक गीत तांदी एवं रासो पर ग्रामीणों भरपूर मनोरंजन किया और देवता से आशीर्वाद लिया।