Rudraprayag: महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह का हुआ मंचन, सातवें द्वार पर अभिमन्यु की मृत्यु देख छलकी आंखें

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: तल्लानागपुर क्षेत्र के स्वांरी ग्वांस में चल रहे पांडव नृत्य में सोमवार को चक्रव्यूह का मंचन किया गया। चक्रव्यूह मंचन के सातवें द्वार पर अभिमन्यु के मारे जाने का दृश्य दर्शकों को भावुक कर गया। चक्रव्यूह का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने किया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए कौरव सेना के महारथियों को परास्त करके आगे बढ़ता है, लेकिन सातवें द्वार पर पहुंचते ही सभी कौरव महारथी एकजुट होकर छल से अभिमन्यु का वध कर देते हैं।

अभिमन्यु को छल से मारने का मंचन दर्शकों को भावुक कर गया। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से रोजगार के अवसर भी मुहैया होते हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी को इस प्रकार की संस्कृति को संजोकर रखने की अपील की।