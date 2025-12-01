Language
    Rudraprayag: महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह का हुआ मंचन, सातवें द्वार पर अभिमन्यु की मृत्यु देख छलकी आंखें

    By Brijesh Bhatt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:23 PM (IST)

    महाभारत के युद्ध के चक्रव्यूह का मंचन किया जाता है, जहां अभिमन्यु की मृत्यु का दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो जाते हैं। यह मंचन युद्ध की भयावहता और अभिमन्यु के बलिदान को दर्शाता है, जिससे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं।

    रुद्रप्रयाग के तल्लानागपुर क्षेत्र के स्वांरी ग्वांस में चल हा पांडव नृत्य।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: तल्लानागपुर क्षेत्र के स्वांरी ग्वांस में चल रहे पांडव नृत्य में सोमवार को चक्रव्यूह का मंचन किया गया। चक्रव्यूह मंचन के सातवें द्वार पर अभिमन्यु के मारे जाने का दृश्य दर्शकों को भावुक कर गया।

    चक्रव्यूह का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने किया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए कौरव सेना के महारथियों को परास्त करके आगे बढ़ता है, लेकिन सातवें द्वार पर पहुंचते ही सभी कौरव महारथी एकजुट होकर छल से अभिमन्यु का वध कर देते हैं।

    अभिमन्यु को छल से मारने का मंचन दर्शकों को भावुक कर गया। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से रोजगार के अवसर भी मुहैया होते हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी को इस प्रकार की संस्कृति को संजोकर रखने की अपील की।

    विधायक ने डांग तोक में सुरक्षा दीवार बनाने की घोषणा, गांव में सोलर लाइटें लगाने, पंचायत भवन एवं मिलन केंद्र बनाने की घोषणा की। कहा कि घिमतोली-स्वांरी ग्वांस 1200 मीटर लिंक मोटरमार्ग पर टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है।

    शीघ्र निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कहा कि पिछले वर्ष सीएम की घोषणा में शामिल कार्तिक स्वामी मंदिर तक मोटरमार्ग की डीपीआर भी तैयार हो रही है। जिसकी स्वीकृति भी जल्द दिलाई जाएगी।

    इस अवसर पर ब्लाक प्रमुख भुवनेश्वरी देवी, जिपंस संपन्न नेगी, भाजपा नेता कुलदीप रावत, ग्राम प्रधान कविता देवी, क्षेपंस मंजू देवी, समाजसेवी प्रहलाद गुंसाई, मंडल अध्यक्ष भाजपा अर्जुन नेगी, मानेन्द्र कुमार, चंडी प्रासद सेमवाल, बलदेव नेगी, महेन्द्र नेगी, मदन नेगी, रमेश नौटियाल, आशीष नौटियाल, भागचन्द नेगी आदि उपस्थित थे।

