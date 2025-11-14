मुख्यमंत्री धामी ने किया गौचर मेले का शुभारंभ, कहा- सांस्कृतिक विरासत के साथ आर्थिकी को मजबूती देते हैं मेले

संवाद सूत्र, जागरण, गौचर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी ने 73वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला गौचर का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका बैंड की मधुर धुन के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने का प्रभावी माध्यम होने के साथ-साथ स्थानीय आर्थिकी को मजबूत बनाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने कहा आज तमाम परेशानियों और चुनौतियों के बाद भी हमारी मातृशक्ति शानदार उत्पाद बना रही हैं। उन्होंने आमजन से स्वदेशी अपनाने की अपील की। कहा कि सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड फिल्म शूटिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। अब उत्तराखंड तेजी से वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने पर हरीश मैखुरी को गोविन्द प्रसाद नौटियाल पत्रकार सम्मान और शिक्षाविद डा. नन्द किशोर हटवाल को पंडित महेशानंद नौटियाल शिक्षा और साहित्य प्रसार सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान सीएस ने मेला मैदान में लगे स्टालों का निरीक्षण कर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से जानकारी ली।

मेले में पहले दिन ईष्ट रावल देवता की पूजा के बाद स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। गौचर मेला मुख्य द्वार से चटवापीपल पुल तक एवं वापसी उसी रूट से होते हुए मुख्य मेला द्वार तक क्रास कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। खेल मैदान में बालक एवं बालिकाओं की दौड़, नेहरू चित्रकला प्रतियोगिता, शिशु प्रदर्शनी और शिक्षण संस्थाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

मेले में पहाड़ी संस्कृति से सजा पांडाल मेलार्थियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शुक्रवार को प्रात: क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल एवं मेला उपाध्यक्ष संदीप नेगी ने गौचर मेले का शुभांरभ करने पर मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्या से अवगत कराते हुए समस्याओं के निदान के लिए मांग पत्र भी दिया।

इस अवसर पर थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, राज्य मंत्री हरक सिंह नेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल, महामंत्री अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, रेखा बिष्ट, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी डा. अभिषेक त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी सोहन सिंह रांगड, राजकुमार पांडे, चंद्रशेखर वशिष्ठ, अबरार अहमद सहित मेले में आए हुए सभी सम्मानित पत्रकार सहित आम जनमानस उपस्थित थे।

जिलाधिकारी गौरव कुमार व उप जिलाधिकारी सोहन सिंह रांगड़ की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में काफी लोगों ने शिरकत की। स्कूली बच्चों की मार्च पास्ट की प्रतियोगिता में प्राथमिक वर्ग से द ब्रिटिश प्री स्कूल गौचर ने प्रथम, सरस्वती शिशु मंदिर गौचर ने द्वितीय व राआप्रावि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

जूनियर वर्ग में संस्कार द सेकेंडरी स्कूल गौचर ने प्रथम, शिवालिक पब्लिक स्कूल ने द्वितीय व न्यू सेंट पाल पब्लिक स्कूल गौचर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में सेक्रेट हार्ट स्कूल घोलतीर ने प्रथम, राबाइंका गौचर ने द्वितीय व भक्तराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

प्राथमिक वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता में संस्कार द सेकेंडरी स्कूल गौचर का पांचवीं कक्षा का छात्र कार्तिक नेगी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। केन्द्रीय विद्यालय गौचर के पांचवीं के छात्र नितेश कुमार ने द्वितीय व संस्कार द सेकेंडरी स्कूल गौचर कक्षा पांचवीं के छात्र शिवम अनिवासी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

प्राथमिक वर्ग की बालिका वर्ग में राउप्रावि गौचर से कक्षा पांचवीं की छात्रा नमिता ने प्रथम, द संस्कार सेकेंडरी स्कूल गौचर की तमन्ना ने द्वितीय व सरस्वती शिशु मंदिर गौचर की अमृता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर बालक वर्ग में सेक्रट हाईस्कूल घोलतीर का छात्र सक्षम ने प्रथम, सरस्वती विद्या मंदिर गौचर ने द्वितीय व राइंका गौचर के हिमांशु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।