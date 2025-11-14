मुख्यमंत्री धामी ने किया जौलजीबी मेले का उद्घाटन, बोले- भारत-नेपाल की पारंपरिक मित्रता का प्रतीक है यह मेला

जागरण संवाददाता, जौलजीबी: नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम पर शुक्रवार को आयोजित जौलजीबी मेले के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला मात्र आयोजन नहीं, यह भारत और नेपाल की पारंपरिक मित्रता का प्रतीक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेरी रग-रग में बसा है मेला इस मेले में भारत और नेपाल की आर्थिक एवं सामाजिक एकरूपता का प्रतिबिंब नजर आता है। मैं जौलजीबी मेले को बचपन से ही जानता हूं। मेरी रग-रग में मेला रचा और बसा हुआ है।

विकास कार्यों के बारे में बताया मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ जिले में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नैनी सैनी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। इसके लिए 450 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।