    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत को बड़ी सौगात, खुलेगा पैरामेडिकल कॉलेज

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। यह कॉलेज जिले की चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कुशल स्वास्थ्य कर्मी मिलेंगे और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता मिलेगी। भूमि चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार मिल सके।

    चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए चंपावत में पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा। सूवि

    जागरण संवाददाता, चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान जनपद को एक और बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जिले में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा कि यह संस्थान न केवल जनपद में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करेगा, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर भी प्रदान करेगा।

    मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना से चंपावत और आस-पास के जिलों को कुशल तकनीकी स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध होंगे, जिससे प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाओं को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉलेज के लिए भूमि चयन और आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा “राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पहाड़ी जिलों के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त हों। चंपावत में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी दिशा में एक ठोस कदम है।”

     

