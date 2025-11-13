सीएम धामी ने किया  सहकारिता मेले का शुभारंभ, बोले- 'आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही महिलाएं'

Language
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:26 PM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस मेले से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, टनकपुर (चंपावत)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सहकार से समृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है। स्वयं सहायता समूह व सहकारिता के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (एमपैक्स) अब बचत करने या ऋण देने तक सीमित नहीं हैं। डिजिटल हो गई एमपैक्स आधार सेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, जनऔषधि केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इससे आम जन को जरूरी सुविधाएं घर पर मिलने लगी हैं।

    गुरुवार को टनकपुर गांधी मैदान में सात दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया। सहकारी समितियों के विकास व किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 2021 में सहकारिता मंत्रालय शुरू हुआ।पशुपालन, मछली पालन, फूलों की खेती जैसी गतिविधियों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। एक लाख का व्यक्तिगत ऋण दिया जा रहा है। इससे महिलाओं का कौशल व परिश्रम बढ़ने के साथ वह आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं।

    प्रदेश में 1.67 लाख लखपति दीदी बनी हैं। पीएम मोदी की भावना को सार्थक करते हुए सबसे पहल उत्तराखंड ने सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में काम शुरू किया। प्रदेश की 672 एमपैक्स कंप्यूटर से जुड़ चुकी हैं। 24 एमपैक्स जनऔषधि केंद्र चला रही हैं। 640 सीएससी चला रही हैं।

    प्रदेश की 5511 में 3838 समितियों का ब्योरा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड हो चुका है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया है। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करते हुए पिछले वर्ष 4270 रुपये रहा मडुवे का एमएसपी इस बार 4886 प्रति क्विंटल किया है। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण पेंशन समेत अन्य योजनाओं का उल्लेख किया। आदर्श चंपावत के तहत किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया।

