सीएम धामी ने किया  सहकारिता मेले का शुभारंभ, बोले- 'आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही महिलाएं'

जागरण संवाददाता, टनकपुर (चंपावत)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सहकार से समृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है। स्वयं सहायता समूह व सहकारिता के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (एमपैक्स) अब बचत करने या ऋण देने तक सीमित नहीं हैं। डिजिटल हो गई एमपैक्स आधार सेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, जनऔषधि केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इससे आम जन को जरूरी सुविधाएं घर पर मिलने लगी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को टनकपुर गांधी मैदान में सात दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया। सहकारी समितियों के विकास व किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 2021 में सहकारिता मंत्रालय शुरू हुआ।पशुपालन, मछली पालन, फूलों की खेती जैसी गतिविधियों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। एक लाख का व्यक्तिगत ऋण दिया जा रहा है। इससे महिलाओं का कौशल व परिश्रम बढ़ने के साथ वह आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं।

प्रदेश में 1.67 लाख लखपति दीदी बनी हैं। पीएम मोदी की भावना को सार्थक करते हुए सबसे पहल उत्तराखंड ने सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में काम शुरू किया। प्रदेश की 672 एमपैक्स कंप्यूटर से जुड़ चुकी हैं। 24 एमपैक्स जनऔषधि केंद्र चला रही हैं। 640 सीएससी चला रही हैं।