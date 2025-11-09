सीएम धामी का आत्मनिर्भर व विकसित उत्तराखंड के निर्माण में भागीदारी का आह्वान, अटल बिहारी बाजपेयी को किया नमन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की रजत जयंती पर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सभी अमर बलिदानियों व देश के लिये सर्वाेच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखंड की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी को भी नमन किया। उन्होंने राज्यवासियों का आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर व विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सहयोगी बनें।



मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन से लेकर अब तक की 25 वर्षों की विकास यात्रा में राज्य ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना, प्रति व्यक्ति आय 18 गुना और बजट 20 गुना से अधिक बढ़ा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनकर उत्तराखंड ने फिर एक बार अपनी विशेष भूमिका को रेखांकित किया है। राज्य की मातृशक्ति, युवा शक्ति, राज्य आंदोलनकारी, पूर्व सैनिक और प्रवासी उत्तराखंडियों की भागीदारी से एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से अपार आत्मिक स्नेह है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों तथा बद्रीनाथ धाम के विकास कार्याे की भांति अब मानसखंड के विकास पर स्वयं की इच्छा और रुचि व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। इस विकास यात्रा में विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के रूप में हम अपना अग्रणी योगदान देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सहयोगी बनने की भी प्रदेशवासियों से अपेक्षा की है।