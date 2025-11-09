Language
    सीएम धामी का आत्मनिर्भर व विकसित उत्तराखंड के निर्माण में भागीदारी का आह्वान, अटल बिहारी बाजपेयी को किया नमन

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:26 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सभी से योगदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उत्तराखंड राज्य के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। धामी सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और युवाओं से विकास में योगदान करने की अपील की है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती पर बलिदानी आंदोलनकारियों को किया नमन। आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की रजत जयंती पर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सभी अमर बलिदानियों व देश के लिये सर्वाेच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखंड की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी को भी नमन किया। उन्होंने राज्यवासियों का आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर व विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सहयोगी बनें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन से लेकर अब तक की 25 वर्षों की विकास यात्रा में राज्य ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना, प्रति व्यक्ति आय 18 गुना और बजट 20 गुना से अधिक बढ़ा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनकर उत्तराखंड ने फिर एक बार अपनी विशेष भूमिका को रेखांकित किया है। राज्य की मातृशक्ति, युवा शक्ति, राज्य आंदोलनकारी, पूर्व सैनिक और प्रवासी उत्तराखंडियों की भागीदारी से एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से अपार आत्मिक स्नेह है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों तथा बद्रीनाथ धाम के विकास कार्याे की भांति अब मानसखंड के विकास पर स्वयं की इच्छा और रुचि व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। इस विकास यात्रा में विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के रूप में हम अपना अग्रणी योगदान देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सहयोगी बनने की भी प्रदेशवासियों से अपेक्षा की है।

    अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है उत्तराखंड

    धामी सरकार के मंत्रियों और भाजपा विधायकों ने राज्य स्थापना के रजती समारोह में भाग लेने आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया है।कैबिनेट मंत्री डा धन सिंह रावत, रेखा आर्या, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, विधायक बृजभूषण गैरोला, सहदेव पुंडीर, दुर्गेश्वरलाल, सरिता आर्य, सुरेश गढ़िया, प्रदीप बत्रा, फकीर राम टम्टा, प्रमोद नैनवाल, सविता कपूर, राजकुमार पोरी ने अलग-अलग संदेशों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के सभी आयामों की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रत्येक क्षेत्र में राज्य ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। कई ऐतिहासिक निर्णय इस कालखंड में लिए गए हैं।