Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पर्चे में गलती पर भड़के सीएम धामी, बोले- 'इसे पढ़ना ही क्या, फेंक दो...' और फ‍िर बिना पढ़े लिए सबके नाम

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    हल्द्वानी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस समय नाराज हो गए जब उन्होंने अतिथियों के नाम की पर्ची में जिलाध्यक्ष का नाम गलत पाया। उन्होंने मंच से ही पर्ची फेंक दी और बिना पर्ची के ही उपस्थित लोगों के नाम लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति का सम्मान सही ढंग से होना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

     मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस समय नाराज हो गए, जब वह मंच से अतिथियों के नाम की पर्ची पढ़ रहे थे। पर्ची में जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट की जगह प्रदीप बिष्ट (पूर्व जिलाध्यक्ष) लिखा हुआ था। इसे लेकर पहले वह हंसने लगे और फिर नाराज हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि मंच से गलत नाम पढ़ा जाता, यह सही नहीं है। हर व्यक्ति का सम्मान सही ढंग से होना चाहिए। पर्चे को फेंकते हुए कहने लगे, इसे पढ़ना ही क्या, फेंक दो...।  इसके बाद उन्होंने बिना पर्चे के ही मंच से लेकर सामने कार्यक्रम में बैठे प्रमुख लोगों के नाम देखकर लिए। लोगों ने इस पर तालियां भी बजाई।

    वह गुरुवार को काया आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज की ओर से आयोजित अंतराष्ट्रीय कान्फ्रेंस के उद्घाटन के बाद संबोधन के लिए मंच पर पहुंचे थे।

    यह भी पढ़ें- सीएम धामी का आत्मनिर्भर व विकसित उत्तराखंड के निर्माण में भागीदारी का आह्वान, अटल बिहारी बाजपेयी को किया नमन