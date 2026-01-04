फिर चर्चा में आई सिलक्यारा सुरंग, टनल का 90 कार्य हुआ पूरा; चारधाम यात्रा में निभाएगी अहम भूमिका

अजय कुमार, जागरण उत्तरकाशी: सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2027 की चारधाम यात्रा के लिए यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणधीन राज्य की सबसे लंबी 4.5 किमी सड़क सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी। इस सुरंग का सिविल कार्य 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।

अवशेष 10 प्रतिशत सिविल कार्य के बाद इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल कार्य शुरू होंगे। निर्माण कंपनी नव युगा के अधिकारियों के अनुसार मार्च 2027 तक सुरंग का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सुरंग के बनने से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के मध्य करीब 26 किमी की दूरी घटेगी। साथ ही यात्रा सरल व सुगम हो जाएगी।



बता दें कि चारधाम सड़क परियोजना में लगभग 858 करोड़ रुपये की लागत से साढ़े चार किमी लंबी सिलक्यारा-पोलगांव सुरंग का नि़र्माण कार्य वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, जिसे पूर्व में पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2022 तय था। लेकिन तकनीकी कारणों से यह वर्ष 2022 में बनकर तैयार नहीं हो पाई। व