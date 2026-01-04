चमोली : लोको वैगन भिड़ंत की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू, हादसे में कई श्रमिक हो गए थे घायल

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: टीएचडीसी की 444 मेगावाट की निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टनल में लोको वैगन (सुरंग में आवाजाही के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन) की भिड़ंत की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू कर दी गई है।

जांच अधिकारी उपजिलाधिकारी चमोली राजकुमार पांडेय ने कहा कि किसी को भी इस घटना के संबंध में कोई साक्ष्य या जानकारी देनी हो तो वे उन्हें लिखित व मौखिक रुप से दे सकते हैं। गौरतलब है कि 30 दिसंबर की रात्रि लगभग 08:30 बजे पीपलकोटी स्थित निर्माणाधीन विष्णुगाड–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (टीएचडीसी) की टीबीएम साइट पर शिफ्ट परिवर्तन के दौरान सुरंग के भीतर मजदूरों को ले जा रही दो लोको वैगन के आपस में टकराने से कई श्रमिकों के घायल हो गए थे।