चमोली : लोको वैगन भिड़ंत की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू, हादसे में कई श्रमिक हो गए थे घायल
गोपेश्वर में टीएचडीसी की विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में लोको वैगन भिड़ंत की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। 30 दिसंबर को हुई इस घ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: टीएचडीसी की 444 मेगावाट की निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टनल में लोको वैगन (सुरंग में आवाजाही के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन) की भिड़ंत की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू कर दी गई है।
जांच अधिकारी उपजिलाधिकारी चमोली राजकुमार पांडेय ने कहा कि किसी को भी इस घटना के संबंध में कोई साक्ष्य या जानकारी देनी हो तो वे उन्हें लिखित व मौखिक रुप से दे सकते हैं।
गौरतलब है कि 30 दिसंबर की रात्रि लगभग 08:30 बजे पीपलकोटी स्थित निर्माणाधीन विष्णुगाड–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (टीएचडीसी) की टीबीएम साइट पर शिफ्ट परिवर्तन के दौरान सुरंग के भीतर मजदूरों को ले जा रही दो लोको वैगन के आपस में टकराने से कई श्रमिकों के घायल हो गए थे।
जिला मजिस्ट्रेट चमोली के आदेश पर दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच उपजिला मजिस्ट्रेट चमोली को सौंपते हुए घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए थे।
उपजिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त दुर्घटना से संबंधित कोई तथ्य, जानकारी अथवा साक्ष्य उपलब्ध हो। अथवा कोई व्यक्ति अपनी सूचना प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह अपनी सूचना लिखित अथवा मौखिक रूप में उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
