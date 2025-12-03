Uttarakhand: मलबे से निकली मेहनत की पूंजी, 50 हजार खर्च कर खोदाई करने से दुकानदार को मिले दबे दो लाख रुपये

अजय कुमार, जागरण उत्तरकाशी: धराली आपदा को भले ही चार महीने बीते चुके हैं, लेकिन प्रभावितों ने मलबे में दबी मेहनत की कमाई को पाने की आस नहीं छोड़ी है। यह उम्मीद इसलिए बलवती हुई है क्योंकि दुकानदार बलवेंद्र सिंह पंवार मलबे में दफन अपने दो लाख रुपये खोजने में सफल रहे हैं। उन्होंने स्वयं 50 हजार खर्च कर मलबे में खोदाई कर अपनी जमापूंजी पाने में सफलता हासिल की है। ऐसा करने वाले बलवेंद्र अकेले नहीं हैं, अन्य आपदा प्रभावितों ने भी अपने दम पर मलबे में खोजबीन कर जेवर और अन्य सामान को ढूंढ निकाला है।

पांच अगस्त को खीरगंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के चलते धराली कस्बे में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें व आवासीय भवन मलबे में दब गए थे। आपदा में 60 से अधिक लोग लापता हो गए थे। आपदा के चलते कई लोगों की नकदी, जेवर समेत अन्य कीमती सामान भी मलबे में दब गया। हालांकि शासन-प्रशासन के स्तर पर शुरू में खोदाई का कार्य चलाया गया लेकिन किसी के जीवित होने की उम्मीद ने देख इसे बंद कर दिया गया था।

इसके बाद पीड़ित खुद अपने खून-पसीने की कमाई को पाने के प्रयास में जुट गए। दुकानदार बलवेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि उनकी परचून की दुकान और तिमंजिला होटल मलबे में दब गया था। होटल में फर्नीचर अब भी सुरक्षित है।