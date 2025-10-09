Language
    Uttarkashi Flood: धराली आपदा में लापता 12 लोग मृतक घोषित, बीते पांच अगस्त को खीर गंगा आई थी विनाशकारी बाढ़

    By Ajay Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:23 PM (IST)

    उत्तरकाशी में धराली आपदा के दौरान लापता हुए 12 लोगों को प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट में उनके जीवित बचने की संभावना नगण्य बताई गई थी। यह आपदा बीते 5 अगस्त को खीर गंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण हुई थी। एसडीएम भटवाड़ी ने सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिल सकेगा।

    पुलिस की अंतिम रिपोर्ट शासनादेश में निहित प्रविधानों के तहत किया गया मृतक घोषित। जागरण फाइल

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। धराली आपदा में लापता हुए उत्तरकाशी के 12 लोगों को प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट में उक्त व्यक्तियों के जीवित होने की संभावना शून्य होने पर तहसील प्रशासन भटवाड़ी ने शासनादेश में निहित प्रविधानों के आधार पर उक्त व्यक्तियों को मृत घोषित किया।

    बता दें कि बीते पांच अगस्त को खीर गंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के चलते धराली में करीब 60 लोग लापता हुए थे। इनमें उत्तरकाशी जनपद के करीब 12 लोग शामिल थे। सभी लापता लोगों की खोजबीन को सेना, आइटीबीपी, पुलिस, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ आदि ने खोजबीन अभियान चलाया, लेकिन किसी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया।

    मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना में पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट देते हुए यह बताया कि लापता स्थानीय करीब 12 लोगों के जीवित होने की संभावना शून्य है, जिस पर तहसील प्रशासन भटवाड़ी ने आपदा में लापता स्थानीय 12 लोगों को नियमानुसार मृत घोषित कर दिया है।

    शुक्रवार को इस संबंध में एसडीएम भटवाड़ी शालिनी नेगी ने सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें मृत घोषित व्यक्तियों को लेकर किसी को भी किसी तरह की आपत्ति होने पर किसी भी कार्य दिवस में उनके कार्यालय में स्वयं या डाक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा गया है। वहीं, लापताओं को मृत घोषित करने से अब उनके स्वजन को नियमानुसार मुआवजा मिल सकेगा।

    ये घोषित किए गए मृतक

    मृत घोषितों में धराली निवासी मुकेश पंवार, विजिता देवी, अनीक पंवार, शुभम नेगी, गौरव पंवार, सुमित नेगी, धनेंद्र पंवार, गणेश पुर निवासी सुरेंद्र सिंह राणा, ग्राम कामर निवासी सुकवीर लाल तथा लोदाड़ा निवासी लोकेंद्र सिंह चौहान, धनवीर सिंह व सोबित पंवार शामिल हैं।