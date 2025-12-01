Uttarakhand : मवेशियों को पानी व चारा देने जा रही थी बुजुर्ग, घात लगाकर बैठे भालू ने हमला कर किया घायल 

संवाद सूत्र जागरण, भटवाड़ी: दिसंबर माह शुरू होने के बाद भालू के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को विकासखंड मुख्यालय के पाही गांव में भालू ने बुजुर्ग महिला को हमला कर घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, विकासखंड भटवाड़ी मुख्यालय के पाही गांव की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला रूक्मणी देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह हर दिन की तरह सोमवार दोपहर तीन बजे गांव के पास बनी छानी में मवेशियों को पानी व चारा देने जा रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें