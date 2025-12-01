Uttarakhand : मवेशियों को पानी व चारा देने जा रही थी बुजुर्ग, घात लगाकर बैठे भालू ने हमला कर किया घायल
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पाही गांव में भालू ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दिसंबर माह में भालू के हमलों की यह ताज़ा घटना है। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यह जनपद में भालू के हमले की 13वीं घटना है।
संवाद सूत्र जागरण, भटवाड़ी: दिसंबर माह शुरू होने के बाद भालू के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को विकासखंड मुख्यालय के पाही गांव में भालू ने बुजुर्ग महिला को हमला कर घायल कर दिया।
घायल बुजुर्ग महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, विकासखंड भटवाड़ी मुख्यालय के पाही गांव की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला रूक्मणी देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह हर दिन की तरह सोमवार दोपहर तीन बजे गांव के पास बनी छानी में मवेशियों को पानी व चारा देने जा रही थी।
वहां पहले से घात लगाकर बैठे भालू ने अचानक रूक्मणी पर हमला कर दिया। भालू के हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर भालू को भगाया। इसके बाद महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी पहुंचाया, जहां घायल महिला के प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग महिला को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।
भालू के इस तरह दिन में हमला करने से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है।
भालू के हमले की यह 13वीं घटना
जनपद में भालू के हमले की यह 13वीं घटना है, जिसमें दो महिलाओं की मौत हो चुकी है। इससे पूर्व बीते 27 नवंबर को रैथल गांव में भालू ने एक व्यक्ति को उस समय गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
जब वह अपने घर के पीछे पानी के टैंक को ठीक करने का काम कर रहा था। जनपद में बढ़ते भालुओं के हमलों से लोगों को दहशत का माहौल है।
यह भी पढ़ें- Chamoli News: गांव में दिखा अनोखा नजारा, पेड़ पर एक साथ चढ़े तीन भालू; वीडियो हुआ वायरल
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक, रुद्रप्रयाग में जान बचाने को भालू से भिड़ गए भरत सिंह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।