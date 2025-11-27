Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chamoli News: गांव में दिखा अनोखा नजारा, पेड़ पर एक साथ चढ़े तीन भालू; वीडियो हुआ वायरल

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    चमोली जिले के पोखरी क्षेत्र में एक अनोखी घटना सामने आई, जहाँ सरणाचांई गाँव में तीन भालू एक साथ एक पेड़ पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने इस दृश्य को कैमरे में कैद किया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम गश्त कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। ग्रामीण भालुओं को भगाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    चमोली जिले के पोखरी ब्लाक के सरणाचांई क्षेत्र में तीन भालू एक साथ चढ़े पेड़ पर। जागरण 

    संवाद सूत्र, जागरण, पोखरी (चमोली) : पोखरी क्षेत्र के सरणाचांई गांव में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां एक पेड़ पर तीन भालू एक साथ चढ़ गए। लोगों ने भालुओं के पेड़ पर चढ़ने का वीडियो भी अपने मोबाइल फोन में कैद किए। क्षेत्र में तीन भालू घूमने से लोगों में दहशत है। हालांकि, वन विभाग की टीम भी गश्त कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांवों में भालू का आतंक

    पोखरी क्षेत्र के गांवों में भालू का आतंक कम नहीं हो रहा है। सरणा के ग्राम प्रधान केसर सिंह ने बताया कि सरणाचांई से लेकर चरपाणी तक तीन भालू आए दिन घूम रहे हैं। बताया कि बुधवार को ग्रामीणों ने हल्ला व शोर मचाया तो तीनों भालू एक पेड़ पर चढ़ गए।

    वन विभाग को दी सूचना

    भालुओं के पेड़ पर चढ़ने की वीडियो व फोटो भी लोगों ने कैमरे में कैद किए। ग्रामीणों ने वन विभाग को गांव में भालू के घूमने की सूचना दी। बताया कि काफी देर तक भालू पेड़ पर ही चढ़े रहे।

    ग्रामीणों को कर रहे सतर्क

    सौड़ामंगरा के सामाजिक कार्यकर्ता रणबीर नेगी व बीणा गांव के कपिल बर्त्वाल ने बताया कि क्षेत्र में भालुओं का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम भी गाड़ी का हूटर बजाकर व स्पीकर से ग्रामीणों को सतर्क कर रही है।

    थाली बजाकर भगा रहे भालू

    कहा कि उनके पास भी इस व्यवस्था के अलावा भालुओं को मारने के आदेश नहीं है। कहा कि ग्रामीण कनस्तर, थालियां बजाकर व आतिशबाजी कर भालुओं को भगा रहे हैं।

    सूचना पर पहुंच रही टीम

    वन विभाग के फारेस्ट वीरेंद्र सिंह व मोहन सिंह ने बताया कि वे क्षेत्र में लोगों को सतर्क कर रहे हैं और जिस गांव से भी भालू की सूचना मिल रही है, वहीं पहुंच रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Chamoli News: भालू के हमले में घायल ‘रामी’ की इस खौफनाक रात का कुछ ऐसे हुआ सवेरा

    यह भी पढ़ें- नदी किनारे झाड़ियों व तार में फंसा भालू, चीखने की आवाज सुनकर जंगल पहुंचे ग्रामीण; वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू