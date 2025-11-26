उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक, रुद्रप्रयाग में जान बचाने को भालू से भिड़ गए भरत सिंह
रुद्रप्रयाग जिले में भालू का आतंक जारी है, जहाँ इसने कई लोगों को घायल कर दिया है। हाल ही में, कोट मल्ला क्षेत्र में भरत सिंह चौधरी नामक एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। भरत सिंह ने साहस दिखाते हुए भालू का सामना किया और पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले में भालू का आतंक थम नहीं रहा। जनवरी से अब तक भालू यहां 15 लोगों को जख्मी कर चुका है। बुधवार सुबह कोट मल्ला क्षेत्र में भालू ने फिटर भरत सिंह चौधरी पर तब हमला बोल दिया, जब वह ग्राम पंचायत के टैंक में पानी खोलने गए थे। इस अचानक हुए हमले से घबराने के बजाय भरत सिंह भालू से भिड़ गए और मौका मिलते ही पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। इसके बाद भालू जंगल में भाग गया।
घटना सुबह लगभग सात बजे की है। भरत सिंह तब ग्राम पंचायत का पानी खोलने के लिए गांव से लगभग 500 मीटर ऊपर स्थित टैंक की ओर गए थे। लौटते समय अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया। यह देख भरत सिंह भी उससे भिड़ गए और लगभग दस मिनट जमकर गुत्थमगुत्था होती रही। उनके पैरों में गंभीर जख्म आए हैं। ग्रामीण भरत सिंह को लेकर रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें श्रीनगर बेस चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में भालू की लगातार सक्रियता बनी हुई है। हरियाली वैली क्षेत्र में तो पिछले कई दिनों से लगातार भालू के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। वहीं, उप प्रभागीय वनाधिकारी देवेंद्र पुंडीर ने बताया कि भालू को भगाने के लिए क्षेत्र में वन विभाग की टीम तैनात कर दी गई है।
