VIDEO : उत्तरकाशी के कुमाल्टी गांव में दो आवासीय घरों में लगी आग, सामान जलकर राख

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम लाटा कुमाल्टी गांव में मंगलवार को दो आवासीय घरों में लगी आग। आग से घरों में रखा दैनिक उपयोग का सामान जलने की सूचना। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार अग्निकांड की सूचना पर फायर सर्विस, पुलिस, एसडीआरएफ व राजस्व विभाग की टीम मौके लिए रवाना हो गई है।

ग्राम कुमाल्टी तहसील भटवाड़ी में दो घरों में आग लगी है। उक्त आवासीय भवन पुराने बताए गए हैं, जिसमें पशुओं के लिए चारापत्ती व घास रखा हुआ था, जो आग की भेंट चढ़ गया। अन्य किसी प्रकार की कोई जन व पशुहानि नहीं हुई है।