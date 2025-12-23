Language
    VIDEO : उत्तरकाशी के कुमाल्टी गांव में दो आवासीय घरों में लगी आग, सामान जलकर राख

    By Ajay KumarEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी तहसील स्थित लाटा कुमाल्टी गांव में मंगलवार को दो घरों में आग लग गई। घरों में रखा दैनिक उपयोग का सामान जल गया। आपदा कंट्रोल र ...और पढ़ें

    उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम लाटा कुमाल्टी गांव में दो आवासीय घरों में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम लाटा कुमाल्टी गांव में मंगलवार को दो आवासीय घरों में लगी आग। आग से घरों में रखा दैनिक उपयोग का सामान जलने की सूचना। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार अग्निकांड की सूचना पर फायर सर्विस, पुलिस, एसडीआरएफ व राजस्व विभाग की टीम मौके लिए रवाना हो गई है।

    ग्राम कुमाल्टी तहसील भटवाड़ी में दो घरों में आग लगी है। उक्त आवासीय भवन पुराने बताए गए हैं, जिसमें पशुओं के लिए चारापत्ती व घास रखा हुआ था, जो आग की भेंट चढ़ गया। अन्य किसी प्रकार की कोई जन व पशुहानि नहीं हुई है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    लाटा कुमाल्टी गांव में दो घरों में लगी आग का वीडियो।