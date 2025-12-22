गौलापार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास धू-धूकर जली कार, वाहन चालक ने कूदकर बचाई जान
हल्द्वानी के गौलापार बाईपास रोड पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर के पास एक तेज रफ्तार कार में आग लग गई। चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई, ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: गौलापार बाईपास रोड में स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में तेज रफ्तार कार अचानक धू-धूकर जल गई है।हालांकि समय रहते चालक ने कार से कूदकर जान बचाई। जबकि कार जलकर पूरी खाक हो गई है।
काठगोदाम निवासी व उत्तराखंड अर्बन कापरेटिव बैंक किच्छा में क्लर्क के पद पर तैनात त्रिभुवन पंत की कार का एक्सिडेंट छह माह पहले हुआ था।
उन्होंने कार को शोरूम में बनवाने के लिए दिया था। जिसे वह रविवार को ही वहां से लेकर आए। इसके बाद वह सुबह किच्छा बैंक में नौकरी करने के लिए चले गए। वापिस आते समय करीब सात बजे उनकी कार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास आवाज करने लगी।
इसके बाद कार से धुआं निकलने लगा। मौका देखते ही वह कार धीरे करके उससे कूद गया। कार में आग लगता देख राष्ट्रीय-जु-जित्सु स्पर्धा में शामिल खिलाड़ी व अभिभावक भी बाहर निकलकर आ गए। वहीं बीच रोड में कार जलने से रोड में लंबा जाम लग गया।
काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया कि समय रहते चालक कार से बाहर निकल आया। इसके बाद ही कार में आग तेजी से बढ़ी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। लेकिन तब तक कार काफी हद तक जल चुकी थी। कार चालक को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।