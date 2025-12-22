गौलापार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास धू-धूकर जली कार, वाहन चालक ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: गौलापार बाईपास रोड में स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में तेज रफ्तार कार अचानक धू-धूकर जल गई है।हालांकि समय रहते चालक ने कार से कूदकर जान बचाई। जबकि कार जलकर पूरी खाक हो गई है।

काठगोदाम निवासी व उत्तराखंड अर्बन कापरेटिव बैंक किच्छा में क्लर्क के पद पर तैनात त्रिभुवन पंत की कार का एक्सिडेंट छह माह पहले हुआ था।

उन्होंने कार को शोरूम में बनवाने के लिए दिया था। जिसे वह रविवार को ही वहां से लेकर आए। इसके बाद वह सुबह किच्छा बैंक में नौकरी करने के लिए चले गए। वापिस आते समय करीब सात बजे उनकी कार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास आवाज करने लगी।