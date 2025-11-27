Uttarkashi में नहीं थम रहे हैं भालू के हमले, अब रैथल गांव में युवक को किया गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : जनपद में भालू के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब भालू ने रैथल गांव के मथाली तोक में एक युवक को घायल कर दिया। युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय से हायर सेंटर देहरादून भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे की है। हरीश (38) पुत्र सुंदरलाल निवासी रैथल जैसे ही घर के पीछे बने पानी के टैंक को ठीक करने गया तो वहां पहले से घात लगाए बैठे भालू ने उस पर हमलाकर घायल कर दिया।

युवक की चीख पुकार सुन पहुंचे ग्रामीणों ने उसे भालू से किसी तरह बचाया और तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल पीएचसी भटवाड़ी पहुंचाया। इस हमले में हरीश के जबड़े सहित चेहरे को क्षति पहुंची है।

नटीण गांव के पूर्व प्रधान महेंद्र पोखरियाल ने कहा है कि पहले भालू रात को ही हमला कर रहे थे, लेकिन अब दिन में भी भालू हमलावर हो रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने हाल में कैबिनेट में वन्यजीवों के हमले में मृतकों को दस लाख रुपये देने की घोषणा की है। लेकिन इस घोषणा से ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार बड़ी घटना का इंतजार कर रही है, जबकि सरकार को प्रभावित गांवों में जल्द से जल्द भालुओं को भगाने के लिए सायरन लगाने चाहिए।