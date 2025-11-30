चीन सीमा से लगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद, इस वर्ष दीदार को पहुंचे 29,162 पर्यटक

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : देश के तीसरे सबसे बड़े और चीन सीमा से लगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए।

अब पार्क क्षेत्र के गेट अगले वर्ष एक अप्रैल को पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। इस साल पार्क क्षेत्र में 29,162 पर्यटक पहुंचे, इससे पार्क प्रशासन को 80.96 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट प्रतिवर्ष शीतकाल बढ़ने पर पर्यटकों के लिए 30 नंवबर को बंद किए जाते हैं।

रविवार दोपहर एक बजे पार्क के उप निदेशक हरीश नेगी की मौजूदगी में पार्क के वन कर्मियों ने गर्तांगली, कनखू बैरियर के पास पार्क क्षेत्र के गेट ताला लगाकर बंद कर दिए। इस वर्ष धराली आपदा के चलते पार्क क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही करीब डेढ़ माह तक प्रभावित रही।