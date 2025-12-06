Language
    Uttarkashi: गहरी नींद में सो रहा था परिवार, अचानक तीन मंजिला मकान में लगी आग; लपटे देख किसी तरह बचाई जान

    By Ajay Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    उत्तरकाशी में एक तीन मंजिला मकान में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। गहरी नींद में सो रहे परिवार ने आग की लपटें देखकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग लगन ...और पढ़ें

    मोरी तहसील के आराकोट बंगाण क्षेत्रांतर्गत ग्राम डामटी थुनारा में अग्निकांड में तीन मंजिला आवासीय भवन जलकर खाक हो गया।

    संवाद सूत्र जागरण, पुरोला: मोरी तहसील के आराकोट बंगाण क्षेत्रांतर्गत ग्राम डामटी थुनारा में बीती शुक्रवार मध्य रात्रि भीषण अग्निकांड में तीन मंजिला आवासीय भवन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग से घर में रखा खाद्यान्न, सामान नगदी व चार बकरियां, मुर्गे व खरगोश भी जले गये।

    मध्यरात्रि की घटना

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार मध्य रात्रि को मोरी के डामटी थुनारा में हरपाल सिंह राणा के तीन मंजिला मकान में उस वक्त आग लग गई, जब लोग घरों में गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक भवन में आग की लपटे देख गांव वालों का हल्ला सुनकर हरपाल के परिवार ने किसी तरह जान बचाई।

    मवेशियों की हुई मौत

    आग से जहां घर में रखा राशन सामान नगदी जलकर राख हो गया। वहीं, चार बकरियां, 15 मुर्गे तथा दो खरगोश भी जले गये। सूचना मिलते ही मोरी से राजस्व टीम खाद्यान्न व आवश्यक सहायता लेकर शनिवार सुबह मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध करवाई।

    विभाग की टीम को भेजा

    घटना को लेकर तहसीलदार मोरी सरदार सिंह चौहान ने बताया कि डामटी गांव में आग लगने की सूचना मिलने पर शनिवार सुबह ही राजस्व विभाग की टीम को नुकसान का जायजा लेने भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने पर नुकसान का आंकलन हो पायेगा।

