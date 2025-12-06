Uttarkashi: गहरी नींद में सो रहा था परिवार, अचानक तीन मंजिला मकान में लगी आग; लपटे देख किसी तरह बचाई जान

संवाद सूत्र जागरण, पुरोला: मोरी तहसील के आराकोट बंगाण क्षेत्रांतर्गत ग्राम डामटी थुनारा में बीती शुक्रवार मध्य रात्रि भीषण अग्निकांड में तीन मंजिला आवासीय भवन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग से घर में रखा खाद्यान्न, सामान नगदी व चार बकरियां, मुर्गे व खरगोश भी जले गये।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मध्यरात्रि की घटना प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार मध्य रात्रि को मोरी के डामटी थुनारा में हरपाल सिंह राणा के तीन मंजिला मकान में उस वक्त आग लग गई, जब लोग घरों में गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक भवन में आग की लपटे देख गांव वालों का हल्ला सुनकर हरपाल के परिवार ने किसी तरह जान बचाई।

मवेशियों की हुई मौत आग से जहां घर में रखा राशन सामान नगदी जलकर राख हो गया। वहीं, चार बकरियां, 15 मुर्गे तथा दो खरगोश भी जले गये। सूचना मिलते ही मोरी से राजस्व टीम खाद्यान्न व आवश्यक सहायता लेकर शनिवार सुबह मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध करवाई।