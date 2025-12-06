Language
    मानसखंड विज्ञान केंद्र के पास जंगल में धधकी आग, फायर टीम ने मौके पर पहुंच पाया काबू

    By Santosh Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    नैनीताल के ज्योलीकोट क्षेत्र में मानसखंड विज्ञान केंद्र के पास जंगल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगन ...और पढ़ें

    सुबह शाम ठंड के बाद भी आग की घटनाएं आ रही सामने। जागरण

    संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। कोसी-अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर स्यालीधार के पास स्थित मानसखंड विज्ञान के समीप जंगल में आग धधक गई। सूचना मिलने के बाद फायर टीम ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

    मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। कई स्थानों पर सुबह पाला की मार पड़ रही है। लेकिन इसके बाद भी वर्षा नहीं होने से इन दिनों जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। अब मानसखंड विज्ञान केंद्र के समीप जंगल में आग लग गई।

    आग ने तेजी से जंगल के बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। आग तेजी से विज्ञान केंद्र की ओर भी बढ़ने लगी। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों को इसकी सूचना फायर टीम को दी। जिसके बाद फायर टीम ने आग मुख्य मार्ग से दूर होने के कारण एमएफइ होजरील की रेंज से दूर होने के कारण फायर टीम ने परंपरागत तरीके का उपयोग करते हुए आग पर काबू पाया। यहां एलएफएम ओम प्रकाश, मुकेश सिंह, मोहम्मद अशरफ, इंदु मेहता, भावना, बबीता आदि मौजूद रहे।