मानसखंड विज्ञान केंद्र के पास जंगल में धधकी आग, फायर टीम ने मौके पर पहुंच पाया काबू

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। कोसी-अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर स्यालीधार के पास स्थित मानसखंड विज्ञान के समीप जंगल में आग धधक गई। सूचना मिलने के बाद फायर टीम ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। कई स्थानों पर सुबह पाला की मार पड़ रही है। लेकिन इसके बाद भी वर्षा नहीं होने से इन दिनों जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। अब मानसखंड विज्ञान केंद्र के समीप जंगल में आग लग गई।