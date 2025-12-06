Language
    दुकान में लगी आग और शटर में उतरा करंट, बाहर नहीं निकल पाए दंपती; दिल्ली में दर्दनाक हादसा

    By Agency PTIEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना स्टोर में आग लगने से 31 वर्षीय व्यक्ति और उसकी पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, दुकान में शॉर्ट सर् ...और पढ़ें

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान चलाने वाले 31 वर्षीय युवक और उसकी पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई। दंपती दुकान में लगी आग के बाद अंदर ही फंस गए थे। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

    पुलिस के अनुसार शुक्रवार को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें कॉलर ने पड़ोस की एक दुकान से धुआं और लपटें उठने की सूचना दी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि किराना दुकान का शटर आंशिक रूप से बंद था और अंदर घना धुआं भरा हुआ था।

    प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि दुकान के काउंटर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसने वहां रखे प्लास्टिक के पैकेटों को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग फैलते ही दुकान के अंदर धुआं भर गया और शटर में करंट दौड़ने लगा, जिससे दंपती बाहर नहीं निकल सके।

    अधिकारी के अनुसार भागने की कोशिश में दंपती ने शटर खींचकर नीचे करने की कोशिश की, लेकिन वे अंदर ही फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई।

    उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले विनीत (31) और उनकी पत्नी रेनू (29) टिकरी कलां में यह किराना दुकान चलाते थे। पुलिस ने बताया कि शटर को लकड़ी के लट्ठे की मदद से तोड़कर दंपती को बाहर निकाला गया।

    दोनों को बहादुरगढ़ के ऑस्कर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर क्राइम टीम और दमकल विभाग ने निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई जारी है।

