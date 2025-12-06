दुकान में लगी आग और शटर में उतरा करंट, बाहर नहीं निकल पाए दंपती; दिल्ली में दर्दनाक हादसा

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान चलाने वाले 31 वर्षीय युवक और उसकी पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई। दंपती दुकान में लगी आग के बाद अंदर ही फंस गए थे। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार शुक्रवार को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें कॉलर ने पड़ोस की एक दुकान से धुआं और लपटें उठने की सूचना दी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि किराना दुकान का शटर आंशिक रूप से बंद था और अंदर घना धुआं भरा हुआ था।

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि दुकान के काउंटर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसने वहां रखे प्लास्टिक के पैकेटों को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग फैलते ही दुकान के अंदर धुआं भर गया और शटर में करंट दौड़ने लगा, जिससे दंपती बाहर नहीं निकल सके।