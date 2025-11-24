Language
    स्मार्ट किलर फिल्म से बालीवुड में पदार्पण कर रहे है उत्तरकाशी के दुर्गेश नौटियाल

    By Ajay Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:50 PM (IST)

    उत्तरकाशी जिले के बड़कोट के दुर्गेश नौटियाल फिल्म 'स्मार्ट किलर' से बालीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। मकर संक्रांति पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में वह मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का ट्रेलर मुंबई में लान्च किया गया। फिल्म में कई कलाकारों ने काम किया है और इसके निर्माता योगेश खोखर हैं।

    उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के चपटाड़ी गांव निवासी दुर्गेश नौटियाल।

    संवाद सूत्र, जागरण, बड़कोट (उत्तरकाशी): उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के चपटाड़ी गांव निवासी दुर्गेश नौटियाल स्मार्ट किलर फिल्म से बालीवुड में पदार्पण करने जा रहे हैं। यह फिल्म आगामी मकर संक्रांति को रिलीज होगी, जिसमें दुर्गेश मुख्य किरदार (हीरो) की भूमिका निभा रहे हैं। इस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

    बालीवुड की बहुचर्चित फिल्म स्मार्ट किलर का ट्रेलर फिल्म के सभी कलाकारों व टेक्नीशियन्स के साथ मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोशिएशन आडोटिरियम में थिएटर में दिखाया गया। फिल्म निर्माता राजाराम सिंह ने बताया कि फिल्म मकर संक्रांति 2026 को रिलीज होगी।

    फिल्म स्मार्ट किलर के कलाकारों में दुर्गेश नौटियाल, हेमंत बिरजे, सुनील पाल, रमेश गोयल, विभा तिवारी, पूजा डडवाल, एडि ऐथियो, पिंकी चिनाय, सपना तिवारी, रंजू भटटाचार्या, ललितराज शर्मा, राजूखान, शिवपूजन तिवारी, डा. गायत्री गुप्ता, साक्षी तिवारी, शिवांगी शर्मा, सिमरन टाक, केनी सिसोदिया आदि शामिल हैं।

    निर्देशक योगेश खोखर, लेखक प्रिया नायडू, संगीत एफजे स्टूडियो, गीतकार सतीश सक्सेना, रंजू भटटाचार्य, सिंगर राजा हसन, रंजू भटटाचार्य, नकाश अजीज आदि हैं।

