स्मार्ट किलर फिल्म से बालीवुड में पदार्पण कर रहे है उत्तरकाशी के दुर्गेश नौटियाल

संवाद सूत्र, जागरण, बड़कोट (उत्तरकाशी): उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के चपटाड़ी गांव निवासी दुर्गेश नौटियाल स्मार्ट किलर फिल्म से बालीवुड में पदार्पण करने जा रहे हैं। यह फिल्म आगामी मकर संक्रांति को रिलीज होगी, जिसमें दुर्गेश मुख्य किरदार (हीरो) की भूमिका निभा रहे हैं। इस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

बालीवुड की बहुचर्चित फिल्म स्मार्ट किलर का ट्रेलर फिल्म के सभी कलाकारों व टेक्नीशियन्स के साथ मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोशिएशन आडोटिरियम में थिएटर में दिखाया गया। फिल्म निर्माता राजाराम सिंह ने बताया कि फिल्म मकर संक्रांति 2026 को रिलीज होगी।