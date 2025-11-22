लंदन की मेलोडी को भाया उत्तराखंड का अक्षय, हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे; तीन महाद्वीप से आए रिश्तेदार

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दयारा बुग्याल के आधार शिविर वाला गांव बार्सू शुक्रवार को दो संस्कृतियों के मिलन का गवाह बना, जिसमें लंदन की मेलोडी ने रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी संग गांव के वासुकीनाग देवता मंदिर प्रांगण में सात फेरे लिए।

इस दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक गढ़वाली वेशभूषा व रीति-रिवाजों के साथ कन्या व वर पक्ष के स्वजन का आतिथ्य सत्कार किया। कन्या पक्ष के रिश्तेदार तीन महाद्वीप (आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप) से आए। ट्रेकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं दोनों दरअसल, लंदन की मेलोडी व अक्षय ट्रेकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं। दोनों की एक-दूसरे से दोस्ती थी। दोनों अक्सर पर्यटन व ट्रेकिंग के सिलसिले में बार्सू, दयारा बुग्याल, सूर्य टाप बुग्याल में विभिन्न पर्यटक दलों को लेकर आते थे।

आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप से आए मेहमान विदेशी बहू व देशी दूल्हे की इस शादी को लेकर बार्सू गांव के ग्रामीण भी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कन्या पक्ष के लगभग 30 विदेशी मेहमानों, जिनमें आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप से आए रिश्तेदार शामिल थे तथा वर पक्ष के स्वजन का भी पारंपरिक वेशभूषा व रीति-रिवाज के साथ खूब आतिथ्य सत्कार किया।