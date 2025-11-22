लंदन की मेलोडी को भाया उत्तराखंड का अक्षय, हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे; तीन महाद्वीप से आए रिश्तेदार
उत्तरकाशी के बार्सू गांव में लंदन की मेलोडी ने रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी से हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। वासुकीनाग मंदिर में हुए इस विवाह में तीन महाद्वीपों से मेहमान आए। मेलोडी और अक्षय की मुलाकात ट्रेकिंग के दौरान हुई थी। मेलोडी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बार्सू में शादी करने का फैसला किया। ग्रामीणों ने मेहमानों का पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत किया और विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दयारा बुग्याल के आधार शिविर वाला गांव बार्सू शुक्रवार को दो संस्कृतियों के मिलन का गवाह बना, जिसमें लंदन की मेलोडी ने रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी संग गांव के वासुकीनाग देवता मंदिर प्रांगण में सात फेरे लिए।
इस दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक गढ़वाली वेशभूषा व रीति-रिवाजों के साथ कन्या व वर पक्ष के स्वजन का आतिथ्य सत्कार किया। कन्या पक्ष के रिश्तेदार तीन महाद्वीप (आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप) से आए।
ट्रेकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं दोनों
दरअसल, लंदन की मेलोडी व अक्षय ट्रेकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं। दोनों की एक-दूसरे से दोस्ती थी। दोनों अक्सर पर्यटन व ट्रेकिंग के सिलसिले में बार्सू, दयारा बुग्याल, सूर्य टाप बुग्याल में विभिन्न पर्यटक दलों को लेकर आते थे।
उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल के आधार शिविर वाला गांव बार्सू दो संस्कृतियों के मिलन का गवाह बना, जिसमें लंदन की मेलोडी ने रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी संग गांव के वासुकीनाग देवता मंदिर प्रांगण में सात फेरे लिए। देखें वीडियो#London,#UttarakhandNews, #Hindutradition pic.twitter.com/w7Du9UEImg— Sunil Negi (@negi0010) November 22, 2025
शादी समारोह को नजदीकी देखा
इस बीच लंदन की मेलोडी ने बार्सू गांव में पारंपरिक शादी समारोह को नजदीकी से देखा और यहां के त्योहारों में भी शामिल हुईं। इसी दौरान मेलोडी के मन में यहीं वासुकी नाग देवता मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने का विचार आया और शुक्रवार को उन्होंने अपने मित्र अक्षय नेगी के साथ ही बार्सू गांव में ही हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लिए।
आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप से आए मेहमान
विदेशी बहू व देशी दूल्हे की इस शादी को लेकर बार्सू गांव के ग्रामीण भी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कन्या पक्ष के लगभग 30 विदेशी मेहमानों, जिनमें आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप से आए रिश्तेदार शामिल थे तथा वर पक्ष के स्वजन का भी पारंपरिक वेशभूषा व रीति-रिवाज के साथ खूब आतिथ्य सत्कार किया।
डोली में बिठाकर किया विदा
विवाह रुद्रप्रयाग के पंडित अजय नौटियाल व वधु पक्ष से राजीव नौटियाल ने संपन्न कराया। विवाह के बाद वधु मैलोडी को पहाड़ी रीति-रिवाज के अनुसार डोली में बिठाकर विदा किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान दीपा रावत, रवि रावत, यजुवेंद्र सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।