    Smriti Mandhana Dress And Jewellry: मशहूर डिजाइनर ने तैयार किया मंधाना की शादी का जोड़ा, चुनी ऐसी ज्वेलरी कि लगेंगी 'रानी'

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    Smriti Mandhana Wedding Ceremony: स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शादी रविवार को दोपहर में होगी। वहीं, दोनों तरफ से 140 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। पलाश की तरफ से 70 और मंधाना की तरफ से 70 मेहमानों को शादी का न्योता भेजा गया है। 21 नवंबर से ही शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। 

    Hero Image

    स्मृति मंधाना की शादी की ड्रेस। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Wedding Ceremony: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल रविवार को सांगली में शादी करेंगे। इस छोटी सी सेरेमनी में कपल के खास रिश्तेदार और दोस्त मौजूद रहेंगे। शादी समारोह के लिए मंधाना और पलाश के कपड़े मशहूर डिजाइनर से डिजाइन करवाए गए हैं।

    स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल अनीता डोंगरे के बनाए कपड़े पहनेंगे। स्मृति मंधाना डायमंड और पोल्की ज्वेलरी पहनेंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शादी सांगली में दोपहर में होगी। वहीं, दोनों तरफ से 140 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। पलाश की तरफ से 70 और मंधाना की तरफ से 70 को शादी का न्योता भेजा गया है।

    Mandhana shadi

    सांगली में होगी शादी

    बता दें कि सांगली स्मृति मंधाना का पैतृक शहर है। स्मृति की इच्छा थी कि उनकी शादी सांगली से ही हो। इस कारण शादी वहां की जा रही है। इसके लिए सयाजी होटल बुक किया गया है। हल्दी की रस्म भी वहां की गई। गौरतलब हो कि शादी से पहले पलाश मुच्छल ने DY पाटिल स्टेडियम में स्मृति मंधाना को प्रपोज किया और रिंग पहनाई। 

    Jemi and Harlin

     

    mandhana haldi ceremony

    पीएम मोदी ने लिखी चिट्टी

    गौरतलब हो कि पलाश और स्मृति की शादी की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही है। कपल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपल को चिट्ठी लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में दोनों परिवार को बधाई दी है। बता दें कि महिला वर्ल्ड कप से पहले ही तय हो गया था कि मंधाना और पलाश 23 नवंबर को शादी करेंगे। दोनों कपल काफी दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे।

    PM Chitthi

