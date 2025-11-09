दून पहुंचे बालीवुड के सितारे, छात्रों को सिनेमा जगत में एंट्री-संघर्ष से कराया रूबरू, अभिनय की बारीकियां बताईं

जागरण संवाददाता, देहरादून : दून पहुंचे बालीवुड सितारों ने सिनेमा जगत में एंट्री और संघर्ष के विषय पर छात्र-छात्राओं से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने थिएटर, सिनेमा, ओटीटी, अभिनय और निर्देशन की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही, संघर्षों के दौर की सुपरहिट फिल्मों के किस्से भी साझा किए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को तुलाज इंस्टीट्यूट एवं तुलाज इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं के बीच बालीवुड सितारे उपस्थित हुए। फिल्म सितारों को अपने सामने देखकर छात्रों में उत्साह का माहौल था। इसके बाद फिल्मों के किस्से, कहानियों और अनुभवों पर चर्चा का दौर शुरू हुआ।

अभिनेता रणवीर शौरी ने रियलिटी शो और कैमरे पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बिग बास जैसे शो में हमें दो तरह की सीख मिलती है: एक अनुभव के लिए और दूसरा कैमरे की निगरानी में रहकर बदलते व्यवहार के लिए। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म ‘जस्सी वेड्स जस्सी’ का ट्रेलर भी प्रदर्शित किया।

अभिनेता दर्शन जरीवाला ने थिएटर के सफर के बारे में बताया कि उनकी माता गुजराती रंगमंच की अभिनेत्री थीं। उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमेशा थिएटर का माहौल रहता था, जो अभिनेता को असली स्वतंत्रता देता है। सहारनपुर निवासी अभिनेता और लेखक इनामुलहक ने संघर्षों के दौर के बारे में बताया कि उन्होंने 12 वर्ष की आयु में थिएटर को अपना भविष्य चुना और एनएसडी से प्रशिक्षण लेने के बाद 500 रुपये उधार लेकर मुंबई चले गए।

अभिनेता एमएम फारूकी उर्फ लिलिपुट ने कहा कि फिल्म जगत में दो तरह के लोग आते हैं: एक जो दूसरों जैसा बनना चाहते हैं और दूसरा जो खुद को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। अभिनेता जमील खान ने बताया कि उद्देश्य को जल्दी समझ लेना बेहतर होता है।