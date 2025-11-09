Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दून पहुंचे बालीवुड के सितारे, छात्रों को सिनेमा जगत में एंट्री-संघर्ष से कराया रूबरू, अभिनय की बारीकियां बताईं

    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    बालीवुड के सितारे दून पहुंचे और छात्रों को सिनेमा जगत में प्रवेश के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में बताया और अभिनय की बारीकियां सिखाईं। छात्रों को फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन मिला और सफलता के लिए प्रेरित किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    तुलाज़ इंस्टीट्यूट एवं तुलाज़ इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं के बीच बालीवुड अभिनेता मुकेश खन्ना। साभार आयोजक

    जागरण संवाददाता, देहरादून : दून पहुंचे बालीवुड सितारों ने सिनेमा जगत में एंट्री और संघर्ष के विषय पर छात्र-छात्राओं से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने थिएटर, सिनेमा, ओटीटी, अभिनय और निर्देशन की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही, संघर्षों के दौर की सुपरहिट फिल्मों के किस्से भी साझा किए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को तुलाज इंस्टीट्यूट एवं तुलाज इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं के बीच बालीवुड सितारे उपस्थित हुए। फिल्म सितारों को अपने सामने देखकर छात्रों में उत्साह का माहौल था। इसके बाद फिल्मों के किस्से, कहानियों और अनुभवों पर चर्चा का दौर शुरू हुआ।

    अभिनेता रणवीर शौरी ने रियलिटी शो और कैमरे पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बिग बास जैसे शो में हमें दो तरह की सीख मिलती है: एक अनुभव के लिए और दूसरा कैमरे की निगरानी में रहकर बदलते व्यवहार के लिए। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म ‘जस्सी वेड्स जस्सी’ का ट्रेलर भी प्रदर्शित किया।

    अभिनेता दर्शन जरीवाला ने थिएटर के सफर के बारे में बताया कि उनकी माता गुजराती रंगमंच की अभिनेत्री थीं। उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमेशा थिएटर का माहौल रहता था, जो अभिनेता को असली स्वतंत्रता देता है। सहारनपुर निवासी अभिनेता और लेखक इनामुलहक ने संघर्षों के दौर के बारे में बताया कि उन्होंने 12 वर्ष की आयु में थिएटर को अपना भविष्य चुना और एनएसडी से प्रशिक्षण लेने के बाद 500 रुपये उधार लेकर मुंबई चले गए।

    अभिनेता एमएम फारूकी उर्फ लिलिपुट ने कहा कि फिल्म जगत में दो तरह के लोग आते हैं: एक जो दूसरों जैसा बनना चाहते हैं और दूसरा जो खुद को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। अभिनेता जमील खान ने बताया कि उद्देश्य को जल्दी समझ लेना बेहतर होता है।

    वहीं, अभिनेता मुकेश खन्ना ने अभिनय के साथ चरित्र निर्माण और पेशेवर ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया। रईस खान ने समकालीन सिनेमा और डिजिटल प्लेटफार्म्स में उभरते अवसरों पर चर्चा की। तुलाज ग्रुप के वाइस चेयरमैन रौनक जैन ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्र-छात्राओं को जीवन में महत्वपूर्ण सीख देते हैं। संवाद के दौरान छात्रों ने अभिनेताओं के संघर्षों को लेकर कई सवाल पूछे।

    इस मौके पर सचिव संगीता जैन, वाइस प्रेसिडेंट (टेक्नोलाजी) राघव गर्ग, मंजू गर्ग, डायरेक्टर डा. शैलेंद्र कुमार तिवारी, डायरेक्टर (फार्मेसी) डा. दीपक नंदा, एडिशनल डायरेक्टर डा. निशांत सक्सेना, रजिस्ट्रार डा. विजय कुमार उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- बालीवुड गायक जुबिन नौटियाल बोले- 'इस पहाड़ के लिए कुछ भी करूं कम है, ये मेरी मातृभूमि है'

    यह भी पढ़ें- BGauss Electric Scooter के ब्रॉन्‍ड अंबेसडर बने बालीवुड स्‍टार Ajay Devgan, जानें क्‍या कही बात