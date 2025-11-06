सिंगर जुबिन नौटियाल बोले, पहाड़ों की प्रतिभाओं को तराश कर बेहतर मंच कराएंगे उपलब्ध

जागरण संवाददाता, देहरादून : विख्यात गायक जुबिन नौटियाल ने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं हैं। अगर कमी है तो उन्हें सही मौका और मंच देने की। लेकिन, अब प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा।

गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी बोलियों के गीतों और संगीत को उचित मंच देने का कार्य होगा। ऐसे ही प्रयासों में हिमालयन प्लस पर गीत को लांच किया जा रहा है। एक साल पहले जो यूट्यूब चैनल शुरू किया आज वह कलाकारों के लिए बेहतर मंच के रूप में स्थापित हो रहा है। गुरुवार को राजपुर रोड स्थित भगवतंपुर स्थित वैभव फार्म में प्रेसवार्ता के दौरान जुबिन नौटियाल ने ये बातें कही।