सिंगर जुबिन नौटियाल बोले, पहाड़ों की प्रतिभाओं को तराश कर बेहतर मंच कराएंगे उपलब्ध
गायक जुबिन नौटियाल ने पहाड़ी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर मंच प्रदान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में छिपी प्रतिभा को सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं। उनका लक्ष्य है कि इन प्रतिभाओं को ऐसा मंच मिले जहां वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें।
जागरण संवाददाता, देहरादून : विख्यात गायक जुबिन नौटियाल ने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं हैं। अगर कमी है तो उन्हें सही मौका और मंच देने की। लेकिन, अब प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा।
गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी बोलियों के गीतों और संगीत को उचित मंच देने का कार्य होगा। ऐसे ही प्रयासों में हिमालयन प्लस पर गीत को लांच किया जा रहा है।
एक साल पहले जो यूट्यूब चैनल शुरू किया आज वह कलाकारों के लिए बेहतर मंच के रूप में स्थापित हो रहा है। गुरुवार को राजपुर रोड स्थित भगवतंपुर स्थित वैभव फार्म में प्रेसवार्ता के दौरान जुबिन नौटियाल ने ये बातें कही।
इस दौरान उन्होंने कहा कि शुक्रवार को गढ़वाली गीत मैं सची बोनू छौं लाच होगा। गीत में सभी स्थानीय कलाकारों ने कार्य किया है। गीत लेखन से लेकर फिल्मांकन, अभिनय, संगीत व अन्य सभी जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा किया गया है। इससे प्रदेश के युवाओं को नये अवसर प्राप्त होंगे।
