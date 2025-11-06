Language
    उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन और कर्नल सोफिया उत्तराखंड की रजत जयंती पर छात्रों को देंगी प्रेरक संदेश

    By Sukant Mamgain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    उत्तराखंड निर्माण की रजत जयंती पर झाझरा के दून संस्कृति विद्यालय में नौ नवंबर को विशेष कार्यक्रम होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और कर्नल सोफिया कुरैशी युवाओं को देशभक्ति और नेतृत्व के मूल्यों पर प्रेरित करेंगी। छात्रों को महान व्यक्तित्वों से सीखने का अवसर मिलेगा।

    उप्र की राज्यपाल आनंदी बेन और कर्नल सोफिया। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड निर्माण की रजत जयंती के अवसर पर झाझरा स्थित जनजातीय गुरुकुल दून संस्कृति विद्यालय में नौ नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

    इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और आपरेशन सिंदूर की वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी युवाओं से संवाद करेंगी और उन्हें देशभक्ति, साहस और नेतृत्व के मूल्यों की प्रेरणा देंगी।
    विद्यालय के निदेशक ऋत्विक विजय ने बताया कि यह कार्यक्रम युवाओं को अपने जीवन में नेतृत्व क्षमता और सेवाभाव को विकसित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों को महान व्यक्तित्वों से सीधे सीखने का मौका मिलेगा।

    आनंदी बेन और कर्नल सोफिया के अनुभव और विचार उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इस प्रेरक सत्र में देहरादून के विभिन्न कालेज और विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं।

    ऋत्विक ने यह भी बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कार्यक्रम के आयोजन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि युवाओं को देशभक्ति, साहस और नेतृत्व की दिशा में मार्गदर्शन देने का एक प्रेरक अवसर है।

    कार्यक्रम में छात्र न केवल प्रेरक विचार सुनेंगे, बल्कि उन्हें करियर, समाज सेवा और राष्ट्रीय योगदान की दिशा में मार्गदर्शन भी मिलेगा। विद्यालय के अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के आयोजन से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे।

    उत्तराखंड निर्माण की रजत जयंती पर आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं के लिए निश्चित रूप से स्मरणीय और प्रेरक अनुभव साबित होगा।

