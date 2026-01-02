उत्तरकाशी को नए साल में मिल सकती है चिड़ियाघर की सौगात, जिला प्रशासन और वन प्रभाग ने शुरू की कार्रवाई 

अजय कुमार, जागरण उत्तरकाशी : जिला प्रशासन व उत्तरकाशी वन प्रभाग की कवायद रंग लाई तो नए साल में उत्तरकाशी जनपद को चिड़ियाघर (जू) की सौगात मिल सकती है। इसके लिए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के दिशा-निर्देश पर उत्तरकाशी वन प्रभाग ने प्रस्ताव निर्माण के लिए शुरुआती कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके तहत वर्तमान में उप प्रभागीय वन अधिकारियों के माध्यम से इसके लिए जमीन चिह्नित करने का काम किया जा रहा है।

बता दें कि हिमालय की गोद में बसा उत्तरकाशी जनपद जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। यहां दो-दो राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इनमें गंगा घाटी में देश का तीसरा सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क है तो यमुना घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान है।

लेकिन यहां एक भी चिड़ियाघर नहीं है। यहां चिड़ियाघर बनता है तो जहां एक ओर यह सरकार के लिए राजस्व का स्रोत बनेगा, वहीं तीर्थाटन व पर्यटन के लिए पहुंचने वाले तीर्थयात्री व पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बनेगा।