नहीं थम रहे भालुओं के हमले...देवप्रयाग में भालू ने ग्रामीण पर किया हमला, हालत नाजुक

संवाद सूत्र जागरण, देवप्रयाग (टिहरी)। भालुओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। अब टिहरी जिले के देवप्रयाग ब्लॉक के पौड़ीखाल क्षेत्र स्थित श्रीकोट गांव में भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया।

महिलाओं ने शोर कर उसे भालू के कब्जे से छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है।

श्रीकोट की ग्राम प्रधान अनुराधा बागड़ी ने बताया कि 58 वर्षीय मुकेश बागड़ी रविवार दोपहर अपने घर से दो सौ मीटर दूर लकड़ी काटने गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सहित परिवार की अन्य महिलाएं भी थीं।

दोपहर लगभग एक बजे अचानक पास में छिपे भालू ने मुकेश बागड़ी पर हमला कर दिया। ग्रामीण गंभीर घायल मुकेश को 55 किमी दूर श्रीनगर बेस अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। रेंजर टिहरी प्रदीप चौहान ने बताया कि गश्त बढ़ा दी गई है।