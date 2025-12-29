Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नहीं थम रहे भालुओं के हमले...देवप्रयाग में भालू ने ग्रामीण पर किया हमला, हालत नाजुक

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:51 AM (IST)

    देवप्रयाग ब्लॉक के श्रीकोट गांव में एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। लकड़ी काटने गए 58 वर्षीय मुकेश को महिलाओं ने शोर मचाकर भालू के चंगुल से छुड़ाय ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र जागरण, देवप्रयाग (टिहरी)। भालुओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। अब टिहरी जिले के देवप्रयाग ब्लॉक के पौड़ीखाल क्षेत्र स्थित श्रीकोट गांव में भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया।

    महिलाओं ने शोर कर उसे भालू के कब्जे से छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है।

    श्रीकोट की ग्राम प्रधान अनुराधा बागड़ी ने बताया कि 58 वर्षीय मुकेश बागड़ी रविवार दोपहर अपने घर से दो सौ मीटर दूर लकड़ी काटने गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सहित परिवार की अन्य महिलाएं भी थीं।

    दोपहर लगभग एक बजे अचानक पास में छिपे भालू ने मुकेश बागड़ी पर हमला कर दिया। ग्रामीण गंभीर घायल मुकेश को 55 किमी दूर श्रीनगर बेस अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। रेंजर टिहरी प्रदीप चौहान ने बताया कि गश्त बढ़ा दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भालू पकड़ने के लिए श्रीकोट में पिंजरा लगाया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र भट्ट ने बताया डीएफओ टिहरी पुनीत तोमर की ओर से पीड़ित मुकेश बागड़ी को एक लाख की राहत राशि दी जा रही है। कुछ दिनों से कांडी बडेडा, सिमलासू, तोली चपोली गांव में भालू दिखाई दे रहा है।

    यह भी पढ़ें- बॉर्डर पर रुकेंगे भारी वाहन, कई रूट होंगे वन-वे...न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं उत्तराखंड तो जान लें ट्रैफिक प्लान