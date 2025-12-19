Uttarakhand: भाजपा विधायक दुर्गेश लाल व उनकी पत्नी निशा मनरेगा श्रमिक, मामले ने पकड़ा तूल

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : देश में एक ओर जहां मनेरगा योजना का नाम बदले जाने से कांग्रेसियों में उबाल है। वहीं, जनपद की पुरोला विधानसभा से भाजपा विधायक दुर्गेश लाल व उनकी पत्नी निशा के खाते में मनेरगा की मजदूरी (दिहाड़ी) जाने का मामला चर्चाओं में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधायक रहते हुए उनके जाब कार्ड के जरिये दोनों पति-पत्नी के खाते में दो बार भुगतान होना दर्शाया गया है। यह मामला इंटरनेट मीडिया में भी प्रसारित हो रहा है। हालांकि, पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने इसे उनकी छवि को खराब करने की साजिश बताया है।

दरअसल, वर्ष 2022 में भाजपा के टिकट से विधायक का चुनाव जीतने वाले दुर्गेश लाल का पूर्व में मनरेगा जाब कार्ड बना हुआ था। उस कार्ड के जरिये उन्हें वर्ष 2021 से 2025 तक 11 कामों का 22962 रुपये भुगतान होना दर्शाया गया है। इसमें विधायक रहते हुए उनके जाब कार्ड पर दोनों पति-पत्नी को मनरेगा मजदूरी के भुगतान का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

मनरेगा के आनलाइन पोर्टल (https://nregastrep.nic.in/) से मिली जानकारी के अनुसार जून 2022 में जहां विधायक की पत्नी निशा को रेक्चा के आम रास्ते की पीसीसी खडिंजा निर्माण कार्य मिलना दर्शाया गया है। वहीं, गत वर्ष अगस्त-सितंबर 2024 व नवंबर 2024 में भी उन्हें दो बार क्रमश:बाजुडी तोक मे पीसीसी व समलाडी तोक में वृक्षारोपण कार्य मिलना दर्शाया गया है, जबकि वर्तमान वर्ष में स्वयं विधायक दुर्गेश लाल को भी पिनेक्ची तोक में भूमि विकास कार्य में रोजगार मिलना दिखाया गया है।

पोर्टल पर विधायक रहते हुए तीन कार्यों का जहां 5214 रुपये का भुगतान दर्शाया गया है। वहीं, विधायक बनने से पूर्व के सात कार्यों के लिए दोनों पति व पत्नी के खातों में कुल 17748 रुपये का भुगतान होना दिखाया गया है।

इस संबंध में शुक्रवार को जब ब्लाक कार्यालय में क्षेत्र के मनरेगा सहायक यशपाल सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि उनके किसी भी मस्टरोल पर हस्ताक्षर नहीं है और ब्लाक कार्यालय में इसकी फाइल व मस्टरोल भी नहीं मिल रही है।