Ranchi धोखा देकर शादी की... संबंध बनाया और इंटरनेट मीडिया पर अश्लील फोटो कर दिया वायरल; पीड़िता ने अपने पति पर लगाए कई गंभीर आरोप
कांके थाना क्षेत्र में एक युवती ने शादी के बहाने ठगी करने, दहेज प्रताड़ना और यौन शोषण का गंभीर आरोप अपने पति पर लगाया है। युवती ने बताया कि वर्ष 2022 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,रांची। कांके थाना क्षेत्र में शादी के बहाने ठगी करने, दहेज प्रताड़ना और यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में एक युवती ने अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत में युवती ने बताया कि वर्ष 2022 में फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात अमन से हुई। दोस्ती के बाद अमन ने शादी का वायदा किया और शादी से पहले ही युवती से शारीरिक संबंध बनाए।
साथ ही बहाना बनाकर उससे लगभग 5 से 6 लाख रुपये की ठगी कर ली। उसका एटीएम कार्ड व फोन का पासवर्ड भी धोखे से लिया। युवती ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसके पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे मार-पीट कर घर से निकाल दिया। इसके अलावा, उसने पति पर अन्य तीन महिलाओं के साथ यौन शोषण करने और उनके अर्धनग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाने का भी आरोप लगाया है।
युवती ने बताया कि पति ने उनके साथ-साथ अन्य महिलाओं से भी पैसे की ठगी की और यौन शोषण का शिकार बनाया। जब उसने इन घटनाओं का विरोध किया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
पीड़िता ने घटना की पुष्टि के लिए संबंधित महिलाओं से बातचीत कर सबूत जुटाए। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद है। कांके थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि आरोपों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
