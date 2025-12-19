Ranchi धोखा देकर शादी की... संबंध बनाया और इंटरनेट मीडिया पर अश्लील फोटो कर दिया वायरल; पीड़िता ने अपने पति पर लगाए कई गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता,रांची। कांके थाना क्षेत्र में शादी के बहाने ठगी करने, दहेज प्रताड़ना और यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में एक युवती ने अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत में युवती ने बताया कि वर्ष 2022 में फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात अमन से हुई। दोस्ती के बाद अमन ने शादी का वायदा किया और शादी से पहले ही युवती से शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही बहाना बनाकर उससे लगभग 5 से 6 लाख रुपये की ठगी कर ली। उसका एटीएम कार्ड व फोन का पासवर्ड भी धोखे से लिया। युवती ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसके पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।