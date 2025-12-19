Giridih Job Fraud: 36 लाख देने के बाद भी 14 युवकों को नहीं मिली नाैकरी, धोखा खाने के बाद एक ने तनाव में किया विषपान

जब वर्षों बाद भी न नौकरी मिली और न ही पैसा वापस हुआ, तो ठगी का शिकार हुए एक युवक ने मानसिक तनाव में आकर विषपान कर लिया। पीड़ित युवक की पहचान राजेंद्र नगर निवासी करीब 30 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।



पीड़ित संदीप कुमार ने बताया कि वह लंबे समय से बेरोजगार था और नौकरी की तलाश में भटक रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात दो युवकों से हुई, जिन्होंने सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का दावा किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिविल कोर्ट, पंचायती राज विभाग, नगर निगम और विद्युत विभाग में उसकी नियुक्ति करवा देंगे। इसके लिए उन्होंने अलग-अलग किस्तों में रुपये की मांग की।



ठगों ने यह भी कहा कि यदि वह अन्य नौकरी के इच्छुक लोगों को भी लाएगा तो उसका पैसा उसी में समायोजित कर दिया जाएगा। उनके झांसे में आकर संदीप ने अपने कई दोस्तों को इस बारे में बताया। वर्ष 2022 से सितंबर 2025 तक संदीप सहित कुल 14 युवकों से करीब 36 लाख रुपये नौकरी के नाम पर वसूल लिए गए।



लंबे समय तक इंतजार के बावजूद जब किसी को नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित युवकों ने अपनी राशि वापस मांगनी शुरू की। इस पर आरोपी टालमटोल करते रहे और कभी नौकरी लगने तो कभी प्रक्रिया चलने का भरोसा देते रहे। इधर, जिन युवकों ने पैसा दिया था, वे संदीप पर लगातार दबाव बनाने लगे कि वह पैसा वापस दिलाए।



लगातार दबाव और ठगों की धोखाधड़ी से संदीप मानसिक रूप से टूट गया। गुरुवार दोपहर अत्यधिक तनाव में आकर उसने विषपान कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया।



फिलहाल नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित का फर्द बयान लेने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ठगों की पहचान कर कार्रवाई की बात कह रही है।