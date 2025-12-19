VIDEO : भालुओं का परिवार आ धमका घर के आंगन में, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह घटना

संवाद सूत्र, जागरण, भटवाड़ी (उत्तरकाशी) : तहसील भटवाड़ी के ग्रामीण इलाकों में भालुओं की दहशत लगातार जारी है। मल्ला गांव के डांग नामे तोक में बार-बार भालुओं का परिवार घर के आंगन में धमक रहा है। गुरुवार रात की यह घटना गत गुरुवार रात्रि को भी क्षेत्र के मल्ला गांव में एक घर के आंगन में तीन भालू घूमते दिखाई दिया। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही नियमित रात्रि गश्त तेज करने की बात कही।

तीन भालू आए एक साथ गत रात्रि को करीब 12 बजे के आसपास मल्ला गांव निवासी धर्मेंद्र राणा के सीसीटीवी कैमरे में भालुओं का परिवार कैद हो गया। इस वीडियो में तीन भालू घर के आंगन में एक साथ घूमते दिखाई रहे हैं।