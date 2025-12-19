VIDEO : भालुओं का परिवार आ धमका घर के आंगन में, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह घटना
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी तहसील के मल्ला गांव में भालुओं का आतंक जारी है। गुरुवार की रात को डांग नामे तोक में धर्मेंद्र राणा के घर के आंग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, भटवाड़ी (उत्तरकाशी) : तहसील भटवाड़ी के ग्रामीण इलाकों में भालुओं की दहशत लगातार जारी है। मल्ला गांव के डांग नामे तोक में बार-बार भालुओं का परिवार घर के आंगन में धमक रहा है।
गुरुवार रात की यह घटना
गत गुरुवार रात्रि को भी क्षेत्र के मल्ला गांव में एक घर के आंगन में तीन भालू घूमते दिखाई दिया। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही नियमित रात्रि गश्त तेज करने की बात कही।
तीन भालू आए एक साथ
गत रात्रि को करीब 12 बजे के आसपास मल्ला गांव निवासी धर्मेंद्र राणा के सीसीटीवी कैमरे में भालुओं का परिवार कैद हो गया। इस वीडियो में तीन भालू घर के आंगन में एक साथ घूमते दिखाई रहे हैं।
ग्रामीणों में भय का माहौल
विकासखंड भटवाड़ी के विभिन्न गांव में भालू की दहशत जारी रहने से ग्रामीणों में काफी भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से रात्रि ग्रस्त बढ़कर भालुओं को आबादी से दूर भगाने की मांग की है।
वनकर्मियों ने तेज की गश्त
आपदा केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में दिन व रात में गश्त तेज कर दी गई है।
घर के आंगन में आए भालुओं का वीडियो।
