उत्तराखंड में यू-टयूबर पर बदमाशों ने किया हमला, मारपीट और लूट से हड़कप
उत्तराखंड में एक यू-ट्यूबर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने यू-ट्यूबर के साथ मारपीट की और लूटपाट भी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। बागेश्वर के यू-टयूबर से रुद्रपुर में बुलेट सवार बदमाशों ने मारपीट कर 33 हजार की नकदी और मोबाइल लूट लिया। शोर मचाने पर बुलेट सवार बदमाश भाग निकले। बाद में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए है। साथ ही कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है।
मूलरूप से बागेश्वर सिमी नरगोल और हाल चीमा फार्म बगवाड़ा रुद्रपुर निवासी चंद्र प्रकाश पांडेय ने बताया कि वह यू-टयूबर है। 30 नवंबर की शाम वह बाजार गया हुआ था। जहां से वह देर रात को घर को वापस जा रहा था। इसी बीच बगवाड़ा क्षेत्र में बुलेट सवार चार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। विरोध करने पर उन्होंने उससे मारपीट की। साथ ही उससे 33 हजार की नकदी और मोबाइल लूट लिया। उसके शोर मचाने पर बुलेट सवार बदमाश फरार हो गए।
चंद्र प्रकाश पांडेय ने पुलिस से बदमाशों की गिरफ्तारी कर नकदी, मोबाइल, दस्तावेज और अन्य डेटा बरामदगी की मांग की है।
कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे है। कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जल्द ही बुलेट सवार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
