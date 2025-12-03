उत्तराखंड में यू-टयूबर पर बदमाशों ने किया हमला, मारपीट और लूट से हड़कप

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। बागेश्वर के यू-टयूबर से रुद्रपुर में बुलेट सवार बदमाशों ने मारपीट कर 33 हजार की नकदी और मोबाइल लूट लिया। शोर मचाने पर बुलेट सवार बदमाश भाग निकले। बाद में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए है। साथ ही कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है।

