Uttarakhand: झगड़ा निपटाने के लिए हो रही थी पंचायत, अचानक बिगड़ी बात; चले लात-घूंसे और हुई पथराव व फायरिंग

संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद: बढ़ेड़ी राजपूतान गांव में झगड़ा निपटाने को हुई पंचायत में जमकर लात-घूंसे चले। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने पथराव और फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। आरोपितों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से परिवार पर हमला कर दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

