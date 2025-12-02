Uttarakhand: झगड़ा निपटाने के लिए हो रही थी पंचायत, अचानक बिगड़ी बात; चले लात-घूंसे और हुई पथराव व फायरिंग
बहादराबाद के बढ़ेड़ी राजपूतान गांव में झगड़ा निपटाने के लिए पंचायत बुलाई गई, जहाँ बात बिगड़ गई और लात-घूंसे चलने लगे। आरोप है कि एक पक्ष ने फायरिंग और ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद: बढ़ेड़ी राजपूतान गांव में झगड़ा निपटाने को हुई पंचायत में जमकर लात-घूंसे चले। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने पथराव और फायरिंग की।
गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। आरोपितों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से परिवार पर हमला कर दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
थाने में दी तहरीर में बढ़ेड़ी राजपूतान निवासी राव आजम ने बताया कि 26 नवंबर को गांव में सलमान उर्फ लाल्ला, सुल्तान, जीशान का गांव में कुछ लोगों से विवाद हो गया था।
बीच-बचाव के लिए उनके चाचा जियाउलहक पहुंचे तो आरोप है कि सलमान उर्फ लाल्ला व जीशान ने उन पर हमला कर दिया।
इस विवाद के बाद शाम करीब छह बजे उनके दूसरे चाचा फरमान के घर पर फैसला करने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में दूसरे पक्ष से दिलदार, फुरकान, सुल्तान, शकील और साजिद आए थे। फैसले को लेकर पंचायत में चल रही बात अचानक बिगड़ गई।
आरोप है कि सुल्तान ने तमंचा निकाल कर उनके चाचा जियाउलहक पर फायरिंग कर दी। गोली से उनके चाचा किसी तरह बच गए।
सुल्तान ने जियाउलहक पर तमंचा तान दिया और धमकी देने लगा कि फैसला हमारी शर्तों पर होगा। सुलतान के हाथ में से तमंचा वहां मौजूद गुलबहार ने झटक दिया।
इतने में शकील, फुरकान, साजिद और दिलदार ने उनके परिवार वालों पर लाठी-डंडे, सरिये और बलकटी से जानलेवा हमला कर दिया।
घर के बाहर से ईंट-पत्थर उठाकर पथराव कर दिया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई।
इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा का कहना है कि आरोपितों को तलाश किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- वाराणसी में पुरानी रंजिश को लेकर मनबढ़ों ने दुकानदारों को मारपीट कर किया घायल
यह भी पढ़ें- ट्रांजिट कैंप में दो पक्षों में मारपीट, किया पथराव, एक बच्चा चोटिल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।