ट्रांजिट कैंप में दो पक्षों में मारपीट, किया पथराव, एक बच्चा चोटिल
ट्रांजिट कैंप इलाके में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें पथराव भी हुआ। इस घटना में एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप में किशोरी को परेशान करने का विरोध करना पिता को महंगा पड़ गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने मारपीट कर घर में पथराव कर दिया। जिससे एक पत्थर लगने से बच्चा भी चोटिल हो गया। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है।
ट्रांजिट कैंप वार्ड सात निवासी राजीव और सतपाल का मकान आसपास ही है। शनिवार शाम को दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इस दौरान उनके बीच जमकर पथराव भी हुआ, जिससे राजीव की टीन की छत टूट गई, साथ ही घर में कई सामान टूट गए। जबकि एक पत्थर सतपाल के बेटे को भी लगी और वह चोटिल हो गया। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई थी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। साथ ही दोनों पक्षों ने तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। जिसमें राजीव ने आरोप लगाया कि सतपाल के घर में किराए में रहने वाला युवक उसकी नाबालिग पुत्री को परेशान करता था, इसका विरोध करने पर उससे मारपीट कर पथराव किया। जबकि सतपाल पक्ष ने भी घर में पथराव करने का आरोप लगाया है। जिससे उसका बेटा घायल हो गया। थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप मोहन पांडे ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर मिली है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
