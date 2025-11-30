ट्रांजिट कैंप में दो पक्षों में मारपीट, किया पथराव, एक बच्चा चोटिल

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप में किशोरी को परेशान करने का विरोध करना पिता को महंगा पड़ गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने मारपीट कर घर में पथराव कर दिया। जिससे एक पत्थर लगने से बच्चा भी चोटिल हो गया। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रांजिट कैंप वार्ड सात निवासी राजीव और सतपाल का मकान आसपास ही है। शनिवार शाम को दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इस दौरान उनके बीच जमकर पथराव भी हुआ, जिससे राजीव की टीन की छत टूट गई, साथ ही घर में कई सामान टूट गए। जबकि एक पत्थर सतपाल के बेटे को भी लगी और वह चोटिल हो गया। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई थी।