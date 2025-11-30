Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में पुरानी रंजिश को लेकर मनबढ़ों ने दुकानदारों को मारपीट कर किया घायल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:56 PM (IST)

    वाराणसी के मीराशाह में पुरानी रंजिश के चलते कुछ मनबढ़ों ने दो सगे भाइयों के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने लोहे के कड़े और ईंटों से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मनबढ़ों ने पुरानी रंजिश को लेकर मनबढ़ों ने दो सगे भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी (पिंडरा)। फूलपुर थाना क्षेत्र के मीराशाह में शनिवार को देर शाम मनबढ़ों ने पुरानी रंजिश को लेकर मनबढ़ों ने दो सगे भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया।

    पुलिस को दी गई तहरीर में अभिषेक यादव निवासी मीराशाह (पिंडरा ) ने आरोप लगाया कि उसके बड़े भाई शंकर यादव की बेल्डिंग का दुकान मीराशाह में है।

    दुकान से एक किलोमीटर दूर कोल्हाडे (पिंडरा) से आकर मनबढ़ क‍िस्म के टिंकू, रेहान फरहान, वाजिद और कई अज्ञात लोगों ने बड़े भाई व उसके कर्मचारी अवधेश कुमार को हाथ में पहने लोहे के कड़े व ईंटों से प्रहार कर घायल कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर फूलपुर पुलिस मनबढ़ों के तलाश मे उनके घर गई तो मनबढ़ भाग गए किन्तु पुलिस के घर पहुचने से नाराज डेढ़ घण्टे बाद वही लोग अभिषेक को घूसा व लाठी व हाकी से वार कर घायल कर दिए।

    पुल‍िस के अनुसार पीड़‍ित को आँख, पीठ व हाथों में चोट आई है मामले की व‍िवेचना की जा रही है। इस मामले में देर रात अभिषेक ने मनबढ़ों के खिलाफ फूलपुर थाने पर तहरीर दी ।