वाराणसी में पुरानी रंजिश को लेकर मनबढ़ों ने दुकानदारों को मारपीट कर किया घायल

जागरण संवाददाता, वाराणसी (पिंडरा)। फूलपुर थाना क्षेत्र के मीराशाह में शनिवार को देर शाम मनबढ़ों ने पुरानी रंजिश को लेकर मनबढ़ों ने दो सगे भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया।

पुलिस को दी गई तहरीर में अभिषेक यादव निवासी मीराशाह (पिंडरा ) ने आरोप लगाया कि उसके बड़े भाई शंकर यादव की बेल्डिंग का दुकान मीराशाह में है।

दुकान से एक किलोमीटर दूर कोल्हाडे (पिंडरा) से आकर मनबढ़ क‍िस्म के टिंकू, रेहान फरहान, वाजिद और कई अज्ञात लोगों ने बड़े भाई व उसके कर्मचारी अवधेश कुमार को हाथ में पहने लोहे के कड़े व ईंटों से प्रहार कर घायल कर दिया।