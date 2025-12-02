Dehradun: शाम को सैर पर निकले बुजुर्ग को बदमाशों ने डराया, गले से सोने की चेन व जेब से मोबाइल लूटा

जागरण संवाददाता, देहरादून: सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बाइक सवारों ने डालनवाला कोतवाली से कुछ ही दूरी पर बुजुर्ग से लूट कर दी। आरोपितों ने बुजुर्ग को डरा धमकाकर गले से सोने की चेन व जेब से मोबाइल लूट लिया।

जब तक बुजुर्ग ने मदद के लिए आसपास लोगों को बुलाया तब तक आरोपित फरार हो गए। इस मामले में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपित अशजद उर्फ आदिल निवासी मन्नूगंज व अरबाज निवासी लक्कड़मंडी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में संजय कुमार निवासी शिवालिक अपार्टमेंट कर्जन रोड ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनके घुटनों की सर्जरी हुई थी, ऐसे में चिकित्सक ने उन्हें शाम के समय आराम-आराम से सैर करने की सलाह दी है।

सोमवार को वह सैर करने के लिए निकले थे। डालनवाला कोतवाली से कुछ ही दूरी पर दो आरोपितों ने उन्हें रोका और हाथ पकड़ लिया। आरोपितों ने धमकाकर उनके गले से सोने की चेन तथा पेंट की जेब से उनका फोन लूट लिया। वह चिल्लाए व पीछा किया लेकिन दोनों वहां से फरार हो गए।

डालनवावाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपिताें को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। होटल से सोने का हार चोरी देहरादून: सहारनपुर रोड स्थित होटल ले अमृतम में एक शादी में पहुंची महिला का सोने का हार अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में लता रस्तोगी निवासी खुड़बुड़ा मोहल्ला ने बताया कि वह किसी रिश्तेदार की शादी में ले अमृतम होटल में आई थी।