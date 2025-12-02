Patna News: स्कॉर्पियो सवार जमीन कारोबारी पर हमला, 11 लाख कैश और दो सोने की चेन लूटी

संवाद सूत्र, बिहटा। मंगलवार को दिनदहाड़े बिहटा थानाक्षेत्र के विशंभरपुर पेट्रोल पंप के निकट बाइक सवार अपराधियों ने जमीन बिक्री करने वाले कारोबारी के स्कॉर्पियो पर हमला किया। इस हमले में जमीन कारोबारी अभिषेक कुमार सिन्हा और उनके साथी जख्मी हो गए, जबकि 11 लाख रुपये नगद और दो सोने की चेन लूट ली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी व्यक्तियों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में नाकेबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, बिहटा के श्रीरामपुर निवासी अभिषेक कुमार सिन्हा एक जमीन खरीदने के लिए 11 लाख रुपये लेकर अपने तीन दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो में दानापुर जा रहे थे। बिहटा-खगौल मुख्य मार्ग पर विष्णुपुरा के समीप चार उचक्कों ने पुरानी अदावत के चलते उनकी गाड़ी का पीछा किया और उसे रोक दिया। अभिषेक ने अपनी गाड़ी को बैक कर पतसा मार्ग से जाने का प्रयास किया।