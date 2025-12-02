Patna News: स्कॉर्पियो सवार जमीन कारोबारी पर हमला, 11 लाख कैश और दो सोने की चेन लूटी
पटना में बाइक सवार अपराधियों ने स्कॉर्पियो सवार एक जमीन कारोबारी पर हमला किया और 11 लाख रुपये नकद और दो सोने की चेन लूट ली। घटना पटना के बाहरी इलाके म ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बिहटा। मंगलवार को दिनदहाड़े बिहटा थानाक्षेत्र के विशंभरपुर पेट्रोल पंप के निकट बाइक सवार अपराधियों ने जमीन बिक्री करने वाले कारोबारी के स्कॉर्पियो पर हमला किया। इस हमले में जमीन कारोबारी अभिषेक कुमार सिन्हा और उनके साथी जख्मी हो गए, जबकि 11 लाख रुपये नगद और दो सोने की चेन लूट ली गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी व्यक्तियों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में नाकेबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, बिहटा के श्रीरामपुर निवासी अभिषेक कुमार सिन्हा एक जमीन खरीदने के लिए 11 लाख रुपये लेकर अपने तीन दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो में दानापुर जा रहे थे। बिहटा-खगौल मुख्य मार्ग पर विष्णुपुरा के समीप चार उचक्कों ने पुरानी अदावत के चलते उनकी गाड़ी का पीछा किया और उसे रोक दिया। अभिषेक ने अपनी गाड़ी को बैक कर पतसा मार्ग से जाने का प्रयास किया।
विशम्भरपुर मोड़ के पास पहुंचने पर लगभग एक दर्जन बाइक पर सवार युवाओं ने अचानक गाड़ी पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। हमले के बाद अभिषेक और उनके साथी गाड़ी से कूदकर जान बचाने लगे।
इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें जख्मी कर 11 लाख रुपये और दो सोने की चेन लूट ली। बिहटा थाना प्रभारी ने इस मारपीट की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पीड़ित की लिखित शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी।
